أيتن تامر عن مشاركتها في "الحلنجي": مش بقيس الدور بالشبر.. ومينفعش محمد رجب يكلمني وأقول له لأ

القاهرة - محمد ابراهيم - كشفت النجمة أيتن عامر عن أنها لم تحسم موقفها من المشاركة في مسلسل "الحلنجي"، بطولة النجم محمد رجب، المقرر عرضه في السباق المضان 2025، وذلك خلال إستضافتها في برنامج “سينماتك” الذي يتم عرضة عبر شاشة SBC.

وقالت أيتن عامر: "لم أتعاقد على المشاركة في المسلسل، واديت موافقة مبدئية، لأن مينفعش محمد رجب يكلمني ويقول عايزك معايا بطلة في المسلسل وأقول له لأ".

وأضافت أيتن عامر: "محمد عملت معاه نجاحات كبيرة ووشنا حلو على بعض دايما، ومن الشخصيات الجميلة اللي بحبها أوي".

وردا على سؤال هل ستؤثر مشاركة 5 وجوه نسائية في المسلسل، موضحة: "أنا موافقتي مشروطة بالإسكريبت، ومش بقيس الدور بالشبر، أقيسه بتأثيره في الحدث وهل هيعجب الناس أو لأ".

وأكملت حديثها قائلة: "سواء معايا 5 أو 10 وجوه نسائية مش مشكلة، أنا عملت عنبر 6 وكان فيه أكثر من 30 بطلة".