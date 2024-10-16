بسبب العوضي.. ياسمين عبد العزيز مطلوبة على جوجل

القاهرة - محمد ابراهيم - تصدرت الفنانة ياسمين عبد العزيز ترند محرك البحث جوجل وذلك بعدما قامت بنشر خبر أغضبها على أحد المواقع الإلكترونية من خلال حسابها الشخصي على موقع إنستجرام

كتبت ياسمين عبد العزيز:' من الهم دايما التحقق من الأخبار والمعلومات قبل نشرها لضمان الدقة والمصداقية

تستعد النجمة المصرية ياسمين عبد العزيز للعودة إلى الساحة الدرامية بقوة في رمضان 2025، من خلال مسلسلها الجديد "وتقابل حبيب". فبعد غيابها عن موسم رمضان الماضي، تعود ياسمين برفقة النجم كريم فهمي ليقدما ثنائية رومانسية مميزة، مستكملين نجاحاتهما السابقة في الأعمال الدرامية. ويشهد المسلسل تعاونًا جديدًا مع السيناريست عمرو محمود ياسين والمخرج محمد الخبيري، ما يزيد من التوقعات الإيجابية لهذا العمل المنتظر.