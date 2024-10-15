سوسن بدر من مهرجان Vs Film: "سعيدة بوجودي النهاردة وأشعر بحراك فني"

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أحمد جودة - القاهرة - حضرت الفنانة القديرة سوسن بدر فعاليات النسخة الأولى من مهرجان Vs Film للأفلام القصيرة الذي انطلق مساء اليوم الثلاثاء بأكاديمية الفنون تحت رعاية أ.د غادة جبارة رئيس أكاديمية الفنون ويرأس المهرجان الدكتور أسامة أبونار.

كلمة الفنانة سوسن بدر في مهرجان Vs Film للأفلام القصيرة

عبرت الفنانة سوسن بدر عن سعادتها بحضورها فعاليات مهرجان Vs Film بأكاديمية الفنون، وقالت:

"سعيدة جدا بوجودي النهاردة وحاسة قد إيه في حالة فنية بتحصل، وفيه حراك فني إحنا محتاجينه الفترة دي في المجتمع ومحتاجين نقدم شبابنا ونحتضنهم".

الفنانة سوسن بدر أثناء إلقاء كلمتها بمهرجان Vs Film بأكاديمية الفنون



سوسن بدر: "الدراسة بجانب الموهبة مهمة"

وتابعت الفنانة سوسن بدر:

"واللي عنده موهبة بجد نحرتمها ونساعده عليها واللي عنده موهبة ومحتاج دراسة نوجهه لأن الدراسة جنب الموهبة مهمة جدا".



تفاصيل النسخة الأولى من مهرجان Vs Film

أُقيم مهرجان Vs Film للأفلام القصيرة اليوم في أكاديمية الفنون في تمام الساعة الخامسة مساءًا، ومن المقرر أنه يقام تحت رعاية الدكتورة غادة جبارة رئيس الأكاديمية والفنانة إلهام شاهين رئيس شرف المهرجان وبحضور الفنانة الكبيرة سوسن بدر والدكتور وليد شوشة عميد المعهد العالي للنقد الفني والدكتور أسامة أبو نار رئيس المهرجان والسيد زياد باسمير نائب رئيس المهرجان وعدد من السينمائيين والنقاد الآخرين.