نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خاص| بعد نجاح يوتيرن منذ عامين..أيمن قيسوني يكشف لـ دوت الخليج الفني سبب غيابه عن الدراما المصرية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

حقق الفنان أيمن قيسوني نجاح كبير في مسلسل "يوتيرن" منذ عامين، إلا أنه تغيب عن الساحة الفنية المصرية بعد هذا العمل.



وكشف أيمن قيسوني في تصريح خاص لـ دوت الخليج الفني عن سبب هذا التغيب معلقًا:"اتعرض عليا السنة اللي بعد يوتيرن مسلسلين واحد تاريخي والتاني دور شرير وبصراحة بقيت ابعد شوية عن أدوار الشر لاني عملتهم كتير، وكنت عاوز اعمل حاجة مختلفة حاجة أكبر خصوصا بعد نجاح يوتيرن".

أيمن قيسوني: مش عاوز أحرق نفسي..وحابب التواجد في مصر

وعن فكرة عودة مشاركته في الدراما المصرية أضاف: "اترشحت لمسلسلين حاليًا بقرأ فيهم، أنا حابب أكون متواجد في مصر لو الورق والفكرة مناسبة بالعكس دي بلدي وبحب أكون فيها واشتغل بها، بس مستني الفرص الحلوة اللي تستاهل أن الواحد يعملها، مش عاوز أحرق نفسي على أي حاجة مش بجري ورا الشهرة أو الفلوس، أنا حابب أعمل حاجة بتمثلني ".



أحداث مسلسل يوتيرن



تدور الأحداث حول "يارا الكردي" ضابطة ملاحة بحرية تجارية ضحت بعملها ومستقبلها المهني من أجل زوجها "يوسف"، والذي تركت من أجله كل شيء، ومع الوقت طلب منها مقاطعة "خالد" ابن خالتها الذي كان بمثابة الأخ وصديق الطفولة لها فتوافقه الرأي، إلا أنها تتعرض لحادث يغير مجرى حياتها بالكامل.



فريق عمل يوتيرن



ويشارك في العمل عدد كبير من النجوم منهم ريهام حجاج، الفنان الكبير توفيق عبد الحميد، عبير صبري، كريم قاسم، محمود حجازي، أيمن القيسوني، صفاء الطوخي، محمود حجازي، نانسي صلاح، نورهان، عبير منير، وهلا السعيد وعدد آخر من الفنانين، والعمل تأليف أيمن سلامة، من إنتاج جمال العدل، وإخراج سامح عبد العزيز.