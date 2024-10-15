نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تيتا زوزو 18 | وفاة صلاح عبد الله وتصادم محمود البزاوي بحفيد إسعاد يونس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



عرضت الحلقة 18 من مسلسل تيتا زوزو منذ قليل، وبدأت أحداث الحلقة بوفاة صلاح عبد الله أثر أزمة قلبية بعد شجاره مع ابنه.



كما تطرقت الحلقة باعتراف أحمد عنان بحبه لـ صديقته التي تدعمه في قرار الموسيقى والذي اتضح أنها حفيدة محمود البزاوي عدو إسعاد يونس ويراقبهم ويعرف حقيقية الأمر.

تفاصيل تيتا زوزو

تدور قصة وأحداث مسلسل تيتا زوزو حول الدكتورة إعتزاز والتي تقوم بتجسيد شخصيتها الفنانة إسعاد يونس وهى جدة لديها العديد من الأحفاد وتعمل على حل المشاكل التي تواجههم.

فريق عمل تيتا زوزو



ويشارك في مسلسل تيتا زوزو نخبة كبيرة من نجوم ونجمات الدراما المصرية على رأسهم الفنانة إسعاد يونس، صلاح عبدالله، نور محمود، إيناس كامل، سمر علام، حمزة العيلي، محمد كيلاني، بسمة داوود، وآخرين من النجوم، والعمل من إخراج شيرين عادل.



آخر أعمال الفنانة إسعاد يونس





وكان آخر أعمال الفنانة إسعاد يونس فيلم “عصابة عظيمة” الذي شارك فى بطولته كل من كريم عفيفى وفرح الزاهد ورنا رئيس وعنبة ومحمد محمود وتأليف هاجر الإبيارى وإخراج وائل إحسان، ويدور الفيلم في إطار كوميدي حول شخصية عظيمة هي امرأة ذكية في أواخر الخمسينيات من عمرها فقدت بصرها نتيجة حادث ولكنها تتغلب على ذلك بقوة البصيرة. يتسبب ابنها الساذج في مشاكل تؤدي إلى احتمالية خسارة منزلها الذي يعد آخر ما تملكه.