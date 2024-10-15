أحمد جودة - القاهرة - إلهام شاهين: "مبسوطة بمهرجان الأفلام القصيرة.. وهذه هى المعادلة الصعبة في السينما"

إنطلقت اليوم النسخة الأولى من مهرجان Vs Film للأفلام القصيرة جدا تحت رعاية أ.د غادة جبارة رئيس أكاديمية الفنون وذلك لتوزيع جوائز مسابقة أفضل دراسة نقدية للأفلام القصيرة جدا، وشهد المهرجان حضور كلا من الفنانة إلهام شاهين والفنانة سوسن بدر.



كلمة الفنانة إلهام شاهين رئيس شرف المهرجان

وفي ضوء فعاليات مهرجان Vs Film للأفلام القصيرة حضرت الفنانة إلهام شاهين فعاليات المهرجان كـ رئيس شرف للمهرجان، وسعدت على خشبة المسرح لتلقي كلمتها، حيث أنها عبرت عن سعادتها البالغة بهذا المهرجان مؤكدةً على أهمية الأفلام القصيرة، حيث قالت:

أنا سعيدة بالمهرجان أوي؛ لأن الأفلام القصيرة بنكتشف من خلالها كل المواهب الجديدة واللي بتطلع جيل جديد من الشباب اللي إن شاء الله يخلي بكرة بالنسبالنا أجمل وأحلى وأقوى بتقديم فن راقي محترم يحترم عقول الناس ويحترم مشاعرهم ويمتعهم في نفس الوقت، لأن دي المعادلة الصعبة في السينما إن إحنا نقدر نقدم عمل فني عالي جدا ميتقالش عليه فيلم للمهرجانات فقط ولكن يهمنا أفلامنا توصل للناس كلها وللجمهور في مصر والوطن العربي".

إلهام شاهين



وأضافت الفنانة إلهام شاهين:

"بتمنى التوفيق لكل المشاركين وسعيدة بالإقبال المهرجان لأن قدم عدد كبير من الأفلام وتم الفلترة لهذه الأفلام من خلال لجنة تعبت جدا".



إلهام شاهين تشجع الجمهور على الإقبال على الأفلام القصيرة

وإختتمت الفنانة إلهام شاهين كلمتها بمهرجان Vs Film للأفلام القصيرة بتوجيه رسالة للجمهور والقنوات المصرية لحثهم على الإقبال على هه الأفلام، وقالت:

"أتمنى الجمهور يهتم ويشوف هذه الأفلام، وأتمنى القنوات تقبل على هذه الأفلام وتشتريها لأن فيها كفاءات عالية جدا".