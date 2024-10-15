نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تامر حسني ينعى أحمد فريد في وفاة والدته في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

حرص تامر حسني على نعي المطرب أحمد فريد في وفاة والدته حيث نشر من خلال حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام خاصية إستوري معلقًا:"انتقلت إلى رحمة الله تعالي والدة الفنان أحمد فريد…البقاء لله يا حبيبي… ربنا يصبرك…اسألكم الدعاء لها بالرحمة والفاتحة".

مكان وموعد العزاء

وأعلن أحمد فريد من خلال حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك موعد العزاء معلقًا:"العزاء غدا بمسجد الرحمن الرحيم بصلاح سالم

عقب صلاة المغرب

يارب يرحمها ويغفر لها دعواتكم ليها بالله عليكم".

آخر أعمال أحمد فريد

وكانت أغنية زمان وجبر هى آخر أعمال أحمد فريد الذي تصدر بها تريند السعودية ومصر.





كلمات أغنية زمان وجبر



راجع يا خبر ده زمان وجبر مفيهاش حبايب خلاص

وعايز تجيلي ونرجع ياعيني ده كلام ومالهوش اساس

كان كان فيه وخلص خلاص بقي فات ال أو ان

انا حد تاني غير اللي قابلك يوم زمان

كفه جراحك دي اللي طبت ع الميزان

فاق فاق قلبي ليك وخلاص لغي اي اتفاق

قفلت باب انا للعتاب والاشتياق

قابل بقي وافتح كمان باب الفراق



دفاتر قديمه ولا ليها قيمه ولا ليها اي اعتبار

قفلنا الروايه وتتر النهايه بعديه مفيش اعتذار



كان كان فيه وخلص خلاص بقي فات ال أو ان

انا حد تاني غير اللي قابلك يوم زمان

كفه جراحك دي اللي طبت ع الميزان

فاق فاق قلبي ليك وخلاص لغي اي اتفاق

قفلت باب انا للعتاب والاشتياق

قابل بقي وافتح كمان باب الفراق