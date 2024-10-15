نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نوفمبر المقبل.. أحمد العوضي يبدأ تصوير مسلسل "فهد البطل" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد الفنان أحمد العوضي، لبدء تصوير أولى مشاهده في مسلسله الجديد “فهد البطل”، الذي من المقرر أن يعرض في الموسم الرمضاني المقبل 2025، أول نوفمبر المقبل، وذلك بعد الانتهاء من كتابة أكثر من 15 حلقة من سيناريو العمل.

أحداث فهد البطل

تدور أحداث المسلسل في إحدى قرى الصعيد، حيث يعيش فهد الذي يعمل في مصنع رخام. تتشابك حياته مع حب فتاة (تلعب دورها الفنانة ميرنا نور الدين)، ويواجه العديد من المشاكل. يسعى فهد للبحث عن لقمة العيش في القاهرة، ولكنه يجد نفسه متورطًا في قضايا تؤدي إلى دخوله السجن في الحلقات الأولى من العمل. تتوالى الأحداث في إطار درامي مشوق.



أبطال فهد البطل



يضم مسلسل "فهد البطل" نخبة من نجوم الفن، حيث تشارك الفنانة كارولين عزمي بجانب أحمد العوضي بعد نجاح ثنائيتهما في مسلسل "حق عرب". يشارك في البطولة أيضًا ميرنا نور الدين، نسرين أمين، عصام السقا، صفوة، أحمد عبد العزيز، صفاء الطوخي، وعزت الزين. العمل من تأليف محمود حمدان، وإخراج محمد عبد السلام، ومن إنتاج شركة سينرجي.