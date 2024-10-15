نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد 3 أيام من رحيل خالته..أحمد فريد يعلن وفاة والدته ومكان العزاء في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أعلن أحمد فريد من خلال حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي عن وفاة والدته حيث قال:"امي ف ذمه الله" وذلك بعدما طلب الشفاء العاجل لها أمس.



موعد ومكان العزاء



وأعلن أحمد فريد مكان العزاء معلقًا:"العزاء غدًا بمسجد الرحمن الرحيم بصلاح سالم

عقب صلاة المغرب

يارب يرحمها ويغفر لها دعواتكم ليها بالله عليكم".



آخر أعمال أحمد فريد



وكانت أغنية زمان وجبر هى آخر أعمال أحمد فريد الذي تصدر بها تريند السعودية ومصر.



كلمات أغنية زمان وجبر



راجع يا خبر ده زمان وجبر مفيهاش حبايب خلاص

وعايز تجيلي ونرجع ياعيني ده كلام ومالهوش اساس

كان كان فيه وخلص خلاص بقي فات ال أو ان

انا حد تاني غير اللي قابلك يوم زمان

كفه جراحك دي اللي طبت ع الميزان

فاق فاق قلبي ليك وخلاص لغي اي اتفاق

قفلت باب انا للعتاب والاشتياق

قابل بقي وافتح كمان باب الفراق

دفاتر قديمه ولا ليها قيمه ولا ليها اي اعتبار

قفلنا الروايه وتتر النهايه بعديه مفيش اعتذار



كان كان فيه وخلص خلاص بقي فات ال أو ان

انا حد تاني غير اللي قابلك يوم زمان

كفه جراحك دي اللي طبت ع الميزان

فاق فاق قلبي ليك وخلاص لغي اي اتفاق

قفلت باب انا للعتاب والاشتياق

قابل بقي وافتح كمان باب الفراق.