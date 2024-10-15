تكريم انتصار وبدرية طلبة في دورة كريم عبد العزيز من مهرجان "المسرح العربي"

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أحمد جودة - القاهرة - تبدأ فعاليات مهرجان المسرح العربي في دورته الخامسة والتي تحمل اسم الفنان كريم عبدالعزيز، يوم 18 أكتوبر الجاري، وأعلن الفنان محمد عصمت، مدير مهرجان المسرح العربي، عن تكريم الفنانة انتصار والفنانة بدرية طلبة، وتستمر الفعاليات حتى يوم 27 أكتوبر.

المهرجان تابع لأكاديمية الفنون والمعهد العالي للفنون المسرحية فرع الإسكندرية، تحت رعاية الأستاذ الدكتور غادة جبارة رئيس أكاديمية الفنون وإشراف الدكتور أحمد عبدالعزيز وكيل المعهد العالي للفنون المسرحية بالإسكندرية.

تفاصيل مهرجان “المسرح العربي”

وأشار تامر طه مدير المركز الإعلامي للمهرجان إلى أن محافظة الإسكندرية تحتضن المهرجان، في الفترة من 18 إلى 27 أكتوبر الجاري وسوف يضم المهرجان 5 عروض مسرحية، تتنافس على جوائز الدورة الخامسة.

نبذة عن مهرجان “المسرح العربي”

تُقام العروض وحفل الافتتاح على مسرح قصر ثقافة الأنفوشي، على أن يقام حفل ختام مهرجان في دار الأوبرا المصرية، أوبرا سيد درويش، وتقام على هامش المهرجان عدد من الورش الفنية المميزة، ويُكرم المهرجان هذا العام عددًا من الفنانين؛ تقديرًا لإسهاماتهم المميزة في عالم المسرح والفن، بالإضافة لوجود عدد من المفاجآت، سيتم الإعلان عنها تباعًا خلال فترة فعاليات المهرجان.