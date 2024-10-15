أنغام تكشف عن رأيها في ويجز وتعامل أبناء الجيل الجديد مع أغانيها

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أحمد جودة - القاهرة - كشفت الفنانة أنغام عن رأيها في ويجز وتعامل أبناء الجيل الجديد مع أغانيها، وذلك علي هامش حفلها يوم السبت الماضي، قالت: قد يكون الجيل الجديد حاليًا الذي تأتي أعماره في أعمار أبنائي ذوقهم مختلف في المزيكا، ولكني أشعر أنني تمكنت من الوصول إليهم.

أنغام تكشف عن رأيها في ويجز

وأضافت أنغام: أفرح عندما أجد هؤلاء الشباب حافظين الأغاني الخاصة بس، وفي حفل أمس كان هناك شباب كثيرون، واليوم معنا من ضمن الشباب الفنان المصري العبقري والذي أعتبره من أهم مطربي مصر كما أنه يحب المزيكا بتاعتي وهو ويجز.

نجاح حفلات أنغام الأخيرة

و كان من المقرر أن تحيي أنغام حفلًا واحدًا يوم الجمعة الماضي في المتحف المصري الكبير، ولكن جاء حفل السبت كحفل إضافي لها بعد الإقبال الضخم على حفلها يوم الجمعة، الأمر الذي دفع الشركة المنظمة لتقديم ليلة طربية إضافية لـ أنغام، وقدمت عدد من أبرز أغانيها التي اعتمدت على الطرب والرومانسية والشجن، وسط تفاعل واسع من الجمهور.

آخر أعمال الفنانة أنغام

وكانت آخر أعمال الفنانة أنغام، هي اغنية «حلفونا»، وذلك عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي «يوتيوب»، وهي من كلمات مصطفى حدوتة، ألحان إيهاب عبد الواحد، توزيع نادر حمدي، ميكس نادر حمدي، ماستر أمير محروس، وجاءت كلماتها: «أدي بلدنا وأدي الرجالة جاهزين، مين يتعدى حدوده ع المصريين، أدي الأرض وأدي الرجالة واقفين، مسكنا في إيدنا كتاب وحلفنا يمين، حلفونا حلفونا، ع الأمانة اللى في إيدينا، حلفونا حلفونا إن إحنا نشيلها في عنينا، حلفونا حلفونا، ع الأمانة اللى في إيدينا، حلفونا حلفونا، عمرنا ما نفرط في سينا، بلدي ترابها دهب وحجرها ياقوت، لو هنموت علشانه أهلًا بالموت»