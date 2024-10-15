تامر هجرس يكشف كواليس أعماله مع عادل إمام

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أحمد جودة - القاهرة - كشف الفنان تامر هجرس عن كواليسه مع عادل إمام في فيلم التجربة الدنماركية، وذلك خلال برنامج تفاصيل والمُذاع على قناة صدى البلد 2.

تامر هجرس يكشف كواليس عماله مع عادل إمام

وقال تامر هجرس: أعمالى مع الزعيم كانت تاريخ مشرف لي، وأفتخر بها حتى الآن، وكان من الصعب أني أشتغل فى بداية حياتى مع فنان كبير مثله.

تامر هجرس يكشف كواليس أصعب مشاهده في التجربة الدنماركية

وأضاف هجرس أنه كان يشعر بالخوف أثناء التمثيل مع الزعيم فى فيلم التجربة الدنماركية، حيث كان عادل إمام هو أول من رشحه للفيلم عندما شاهده فى فيلم بركان الغضب، موضحًا أن أصعب مشاهده فى الفيلم كان مشهد الملاكمة.

تفاصيل فيلم التجربة الدنماركية

وضم فيلم التجربة الدنماركية بطولة كلا من: عادل إمام، نيكول سابا، مجدي كامل، خالد سرحان، تامر هجرس، أحمد التهامي، سامي سرحان، أحمد راتب، محمد الدفراوي، غريب محمود، طلعت زكريا، سعيد طرابيك، خالد شبل، هبة عبد الحكيم، سيد صادق، يوسف عيد، حسن عبد الفتاح، حسين مملوك، منير مكرم، واخرين، تدور الأحداث حول فيلم كوميدي يروي قصة فتاة دنماركية جميلة جدًا ومتحررة تنزل ضيفة على قدري وزير الشباب والرياضة وأولاده الشباب الأربعة ويتنافسون على نيل إعجاب الضيفة، إلا أن قدري يكسب ودها وتتبدل حياة العائلة.

آخر أعمال تامر هجرس

وكان آخر أعمال تامر هجرس هو فيلم جوازة توكسيك، وهو من بطولة الفنانة ليلى علوي إلى جانب عدد من نجوم الفن أبرزهم: بيومي فؤاد، هيدي كرم، محمد أنور، ملك قوره، نورين أبو سعدة، فاروق قنديل، ودارت أحداثه في إطار كوميدي حول قصة حب فريدة وكريم، التي بدأت بسوء تفاهم في دبي، وتمر بعدها برحلة من الصراعات بعودتهما إلى مصر، بعد تدخل الأهل في مصيرهما، حيث ينتمي كل منهما إلى خلفية اجتماعية مختلفة تمامًا عن الآخر، وهو ما يخلق الكثير من المفارقات الكوميدية.