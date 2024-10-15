نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الموت يفجع الفنان أحمد زاهر في خالته في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الفنان أحمد زاهر عن وفاة خالته وذلك في منشور كتبه عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب أحمد زاهر في منشوره ناعيا خالته: "إن لله وإن إليه راجعون توفيت إلى رحمة الله خالتي العزيزة السيدة سهير مصطفى رياض الرجاء الدعاء لها بالرحمة والمغفرة".

تكريم أحمد زاهر عن نعمة الافوكاتو

أعرب الفنان أحمد زاهر عن سعادته بحصوله على جائزة أفضل ممثل عن دوره بـ نعمة الأفوكاتو، حيث حرص "أحمد" على مشاركة جمهوره بصورة له من خلال حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام"،

وأرفق بالصورة تعليقًا قال فيه: "الف حمد وشكر ما شاء الله ولا حول ولا قوة الا بالله فضل ونعمة فخور بيكم جدا".



آخر أعمال أحمد زاهر

يذكر أن مسلسل نعمة الأفوكاتو، ومسلسل محارب هما ط آخر أعمال أحمد زاهر، التي عرضت في موسم رمضان الماضي لعام 2024، وتناول العمل قصة محارب، الذي ينزح من الصعيد إلى مدينة القاهرة، عقب وفاة والده، ويضطر للعمل في مجالات عدة حتى يعيل أسرته، وتأخذ الأحداث منحنى آخر حين تتوفى والدة محارب، في حادث سيارة.