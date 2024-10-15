نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسماء جلال تشارك في فيلم "إن غاب القط" بطولة آسر ياسين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انضمت الفنانة أسماء جلال لـ أبطال فيلم إن غاب القط، وبدأت التحضير للشخصية التي ستظهر بها في الأحداث، الفيلم بطولة الفنان آسر ياسين، من تأليف أيمن وتار وإخراج سارة نوح.

أحدث أعمال أسماء جلال

ومن ناحية أخرى، تقدم أسماء جلال البطولة النسائية أمام محمد إمام فى فيلمه الجديد شمس الزناتى، والفيلم يدور في إطار أكشن تشويقي، وأيضا تعاقدت علي فيلم هيبتا 2 - المناظرة الأخيرة، حيث تعيش فيه أسماء قصة حب كبيرة تجمعها بـ كريم فهمى، والفيلم يدور في إطار اجتماعي رومانسي.

كما تشارك في فيلم وفيها إيه يعني، وتجسد شخصية ابنة ماجد الكدوانى ضمن الأحداث، العمل من بطولة غادة عادل، تدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي، كما تنتظر الفترة المقبلة عرض فيلم بضع ساعات في يوم ما، والذي كان من المقرر عرضه في يناير الماضي.

آخر أعمال أسماء جلال

كان اخر أعمال أسماء جلال هو فيلم ولاد رزق 3 والذي حقق نجاحًا كبيرًا في السينما السعودية والمصرية والوطن العربي، ودارات أحداثه في إطار أكشن تشويقي، حول أشقاء يتوبون عن حياة الجريمة والسرقة، وبعد 3 سنوات تجمعهم الحياة من جديد ليخوضوا عملية مصيرية هي الأكبر والأخطر والأهم في تاريخ ولاد رزق، الفيلم من بطولة أحمد عز، عمرو يوسف، آسر ياسين، محمد ممدوح، كريم قاسم، سيد رجب، نسرين أمين، أسماء جلال، علي صبحي، محمد لطفي، وأحمد الرافعي، والفيلم من تأليف صلاح الجهيني وإخراج طارق العريان.

وأيضا شاركت في مسلسل أشغال شقة، بطولة هشام ماجد، وعدد من النجوم أبرزهم: مصطفى غريب، وسلوى محمد علي، وشيرين، والعمل من تأليف خالد وشيرين دياب، وإخراج خالد دياب، تدور أحداث مسلسل أشغال شقة، في إطار اجتماعي كوميدي، حول زوجين هما هشام ماجد وأسماء جلال، ويجسد هشام شخصية طبيب شرعي، بينما تجسد أسماء شخصية إعلامية.

كما شاركت في فيلم «اللعب مع العيال»، بطولة محمد إمام إلى جانب عدد من نجوم الفن، منهم: أسماء جلال وباسم سمرة وحجاج عبد العظيم وويزو ومصطفى غريب وآخرون، والفيلم من تأليف وإخراج شريف عرفة، ويسجل العمل أول تعاون بين المخرج شريف عرفة والفنان محمد إمام، دارت أحداثه في إطار كوميدي حول شاب يتعرض لعدد من الأزمات والمواقف الصعبة التي تقلب حياته رأسًا على عقب، وعرض خلال موسم أفلام عيد الأضحى 2024.