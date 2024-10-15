انت الأن تتابع خبر مي كساب تؤكد عدم مشاركتها في العتاولة 2 والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - حسمت النجمة مي كساب الجدل حول مشاركتها في مسلسل "العتاولة" بجزئه الثاني، المقرر عرضه في الماراثون الرمضاني المقبل 2025، خلال لقاء تلفزيوني على هامش تكريمها في ملتقى "نجم العرب".



وفي حديثها مع "عرب وود"، أكدت مي كساب: "عشان نقفل كلام في الموضوع دا نهائي.. أنا متفقة مع المخرج أحمد خالد موسى من آخر أسبوع في تصوير "العتاولة 1" أني مش هبقي موجودة في الجزء الثاني". وأضافت: "أنا شايفة أني خلاص قدمت كل حاجة في شخصية عائشة، ولم يعد لدي شيء جديد أقدمه في هذا الدور."



الجدير بالذكر أن مي كساب كانت قد خضعت مؤخرًا لعملية جراحية، وهي الجراحة الثانية لها بعد عملية تكميم المعدة التي أجرتها لاستعادة رشاقتها. وقد نشرت صورة على حسابها في "إنستغرام" قبل دخولها غرفة العمليات، وعلقت قائلة: "عملية بسيطة كده الحمد الله.. ادعولي".



وكان آخر أعمال مي الغنائية أغنية بعنوان "قطة"، التي شاركها في الكليب الممثل مؤمن نور. الأغنية حققت رواجًا كبيرًا فور طرحها، واحتلت اسم مي كساب ترند مؤشرات البحث بعد تداول جمهورها لمقاطع منها عبر منصات السوشيال ميديا.



تشارك مي كساب أيضًا في الماراثون الرمضاني 2024 من خلال مسلسل "العتاولة"، حيث كانت بطلة إلى جانب مجموعة من النجوم مثل أحمد السقا، طارق لطفي، وزينة. كما ظهرت كضيفة شرف في حلقتين من مسلسل "أشغال شقة" بطولة هشام ماجد وأسماء جلال .