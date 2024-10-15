آسر ياسين وأسماء جلال يبدأن تصوير فيلم "إن غاب القط" في أول بطولة سينمائية مشتركة

القاهرة - محمد ابراهيم - بدأت التحضيرات الفعلية لتصوير فيلم "إن غاب القط"، الذي يجمع الفنان آسر ياسين والفنانة أسماء جلال في أول تعاون سينمائي مشترك بينهما.

العمل يحمل طابعًا كوميديًا تشويقيًا، ويُنتظر أن يكون أحد أبرز الأعمال السينمائية في الفترة المقبلة.

فيلم "إن غاب القط" يجمع نجوم السينما

بدأ الفنان آسر ياسين والفنانة أسماء جلال تصوير مشاهد فيلمهما الجديد "إن غاب القط"، وهو عمل يُعدّ أول بطولة سينمائية مشتركة بينهما.

الفيلم من تأليف أيمن وتار وإخراج سارة نوح، ويتميز بمزيج من الكوميديا والتشويق، ما يزيد من ترقب الجمهور.

يشارك في البطولة أيضًا محمد شاهين، علي صبحي، سماح أنور، وانتصار، ويأتي الفيلم من إنتاج شركة Kay oh pictures.

احتفال ببدء تصوير الفيلم

احتفل فريق عمل فيلم "إن غاب القط" بانطلاق التصوير، حيث التقطت صورة للفنان آسر ياسين والفنانة أسماء جلال خلال الاحتفال.

في الصورة، ظهر العديد من صناع العمل الآخرين، ولم يتم الكشف حتى الآن عن تفاصيل أوسع حول الفيلم أو موعد عرضه الرسمي، لكن من المتوقع أن يُطرح في السينمات المصرية فور انتهاء التصوير.

أسماء جلال تستعد لمسلسل "أشغال شقة 2"

في الوقت الذي تقوم فيه أسماء جلال بتصوير فيلم "إن غاب القط"، تستعد أيضًا لمسلسل "أشغال شقة" في موسمه الثاني، والمقرر عرضه في رمضان 2025.

يشاركها البطولة الفنان هشام ماجد. دارت أحداث الموسم الأول حول حياة زوجين، يجسدها هشام ماجد وأسماء جلال، مع قدوم طفليهما التوأم، حيث يواجهان تحديات البحث عن مربية لرعاية الأطفال.

الموسم الأول حقق نجاحًا ملحوظًا خلال عرضه في رمضان 2024، وضم مجموعة من النجوم منهم مصطفى غريب، سلوى محمد علي، شيرين، ورحمة أحمد، والعمل من تأليف خالد دياب وشيرين دياب، وإخراج خالد دياب، هذا النجاح الكبير يضع الموسم الثاني تحت ضغط لتقديم المزيد من النجاح والتميز.

آخر أعمال أسماء جلال

من بين آخر الأعمال السينمائية التي شاركت فيها أسماء جلال هو فيلم "ولاد رزق" في موسمه الثالث، الذي عُرض بشكل خاص في المملكة العربية السعودية وسط حضور جماهيري واسع من نجوم الفن والإعلام. وقد حقق الفيلم نجاحًا لافتًا على المستوى الفني والنقدي، مع توقعات بأن تواصل أسماء جلال تحقيق مزيد من النجاحات في أعمالها القادمة.

ترقب الجمهور للفيلم

من المنتظر أن يشهد فيلم "إن غاب القط" إقبالًا كبيرًا من قبل جمهور السينما، خاصة أنه يجمع بين عناصر الإثارة والكوميديا ويضم نخبة من النجوم الشباب.