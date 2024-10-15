"إكس مراتي" يتألق في شباك التذاكر السعودي ويتجاوز 8 ملايين جنيه

القاهرة - محمد ابراهيم - تمكن فيلم "إكس مراتي" من التواجد ضمن قائمة الأعمال الأعلى تحقيقًا للإيرادات في شباك التذاكر السعودي هذا الأسبوع، حيث احتل المركز الخامس بين الأفلام العالمية والعربية، مما يؤكد نجاحه الواسع على مستوى المنطقة.

إيرادات ضخمة في الأسبوع السابع

حقق فيلم "إكس مراتي" إيرادات بلغت 631 ألف ريال سعودي خلال الأسبوع السابع من عرضه في المملكة، ما يعادل أكثر من 8 ملايين جنيه مصري. هذا الإنجاز يعكس شعبية الفيلم والاهتمام الكبير به من قِبل الجمهور السعودي، مما يجعله من أبرز الأفلام في الساحة العربية.

الكوميديا الاجتماعية في "إكس مراتي"

يدور الفيلم في إطار اجتماعي كوميدي ويضم نخبة من النجوم، مثل هشام ماجد وأمينة خليل ومحمد ممدوح. الفيلم من إخراج معتز التوني وتأليف أحمد عبد الوهاب وكريم سامي كيمز، وهو من الأعمال التي تجمع بين الفكاهة والدراما الاجتماعية بطريقة سلسة وجذابة.

أمينة خليل تكشف عن تفاصيل شخصيتها

كشفت الفنانة أمينة خليل عن تفاصيل دورها في فيلم "إكس مراتي"، حيث تؤدي البطولة النسائية إلى جانب هشام ماجد ومحمد ممدوح،وأوضحت أمينة أن المخرج معتز التوني هو من عرض عليها الدور، وأشارت إلى أنها بعد قراءة السيناريو اقترحت على المخرج والمؤلف بعض التعديلات لتطوير تاريخ الشخصية التي تقدمها.

ابتكار تاريخ الشخصيات أسلوبها في التمثيل

وأضافت أمينة أن هذا النهج الذي تتبعه في كل أعمالها، إذ تسعى دائمًا لابتكار تاريخ خاص للشخصيات التي تقدمها، وذلك بناءً على ما تعلمته في مدرسة التمثيل التي تخرجت منها. هذا الأسلوب يمنح الشخصيات التي تجسدها عمقًا ويضفي عليها مصداقية أمام الجمهور.