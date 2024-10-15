إسعاد يونس وصناع مسلسل تيتا زوزو ومنتج مسلسل "عمر أفندي" في "سبوت لايت" مع شيرين سليمان

القاهرة - محمد ابراهيم - تستضيف الإعلامية شيرين سليمان في الحلقة الجديدة من برنامجها سبوت لايت المذاع على شاشة صدى البلد، إيهاب منير منتج مسلسل عمر افندي ويكشف تفاصيل وكواليس تصوير المسلسل وسر إختيار أبطاله أحمد حاتم واية سماحة ومحمد عبدالعظيم ومحمود حافظ وباقي الابطال، كما يكشف أيضًا مميزات كل منهم وكواليسهم خلال التصوير والمواقف الكوميدية وراء الكاميرا، كما يكشف أيضًا عن حقيقة انتاج جزء ثان من المسلسل ويكشف عن المفاجأة التي يحضر لها خلال الفترة المقبلة.

تيتا زوزو

تفاصيل الحلقة

كما تستعرض أيضًا خلال الحلقة لقاء خاص مع النجمة القديرة إسعاد يونس التي تتحدث عن مسلسلها الجديد تيتا زوزو الذي يعرض حاليًا على إحدى الفضائيات وتكشف كواليس التصوير مع أبطال المسلسل وصاحب فكرة المسلسل الذي عمل معها لفترة طويلة وايضا تتحدث عن مؤلف المسلسل الذي عمل معها في برنامجها صاحبة السعادة، كما تستعرض أيضًا خلال الحلقة لقاءات خاصة مع مخرجة المسلسل شيرين عادل والتي تكشف عن سر تعاونها الأول مع النجمة إسعاد يونس، وأيضًا مؤلف المسلسل الذي شارك من قبل في كتابة العديد من الاعمال الدرامية.

تفاصيل برنامج “سبوت لايت”

برنامج سبوت لايت تقدمه الإعلامية شيرين سليمان ويذاع اسبوعيا على شاشة صدى البلد يوم الجمعة الساعة الحادية عشر مساءً.