أغنية ”سيبتك” لـ أمانى السويسى تتصدر التريند بـــ3 ملايين مشاهدة

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 15 أكتوبر 2024 09:32 صباحاً - حققت أغنية "سبتك" التي طرحتها مؤخرا المطربة التونسية أمانى السويسي نجاحا كبيرا، ونالت إعجاب الكثير من متابعى مواقع السوشيال ميديا ومنصات التواصل الاجتماعى، واقتربت من تحقيق 3 ملايين مشاهدة على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.

الكليب أظهر أمانى السويسى بأكثر من إطلالة بتوقيع المخرج فادى حداد الذى حرص على تقديمها بشكل مختلف وجديد جعلها تظهر بلون موسيقى جديد أيضا تصدرت به التريند.

الأغنية من كلمات الشاعر نادر عبد الله وألحان محمد عبية وتوزيع أحمد عبد السلام، وإنتاج لايف ستايلز ستوديوز بقيادة رجل الأعمال الشهير والمنتج فهد الزاهد، والذي بخبرته الناجحة في مجال صناعة الموسيقى على مدى أعوام، أثبت ان العمل المنسق ضمن فريق متخصص يصنع فن يجذب الجمهور العربي، حتى وإن كان العمل عفوياً وبسيطاً، فالشركة تحرص على تلبية مختلف الأذواق الموسيقية.