الخميس”محمد سامي” ضمن برنامج وزارة الثقافة.. بالسحيمي

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 15 أكتوبر 2024 09:32 صباحاً - في إطار البرنامج الفني والثقافة الذي تقيمه وزارة الثقافة بمراكز الابداع المختلفة.. يقيم مركز الابداع الفني ببيت السحيمي بشارع المعز، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، في الثامنة مساء الخميس (17 أكتوبر)، حفلا للفنان محمد سامي وفرقته الموسيقية.

تغنى الفرقة بمصاحبة ضيوف الشرف: د. عبد الحميد يحيي، الفنان أحمد صبري، مجموعة من الاغاني التى لحنها الموسيقار الكبير بليغ حمدى منها: حب ايه، كنت بشتاقلك، فات المعاد، جانا الهوى، حكايتي مع الزمان، انا بستناك، تخونوه، عدوية، بهية، الحلوة داير شبكها، عودت عيني، من حبي فيك يا جاري، اشكي لمين الهوي، وامتي الزمان، حبيبي وعينيا، هان الود، بالإضافة لعملين من أعمال بليغ حمدي الوطنية.

تخرج محمد سامي من كلية الهندسة، وعمل بمجال صناعة البترول، قام بالعديد من الدراسات الحرة بمجال الموسيقى منذ الصغر، بدءاً من مركز تنمية المواهب بدار الأوبرا، وشارك بالعديد من المهرجانات والحفلات الموسيقية بمسارح الأوبرا.

كما شارك بالعديد من الفرق الموسيقية التي كونها مع أصدقائه، شارك كضيف شرف بالعديد من الحفلات بالمراكز التابعة لصندوق التنمية الثقافية.