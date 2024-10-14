تعرف على شخصية عمرو يوسف في فيلم «درويش»

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أحمد جودة - القاهرة - يواصل صناع فيلم "درويش" تصوير العمل، والذي من المقرر عرضه بدور العرض السينمائي خلال الفترة القادمة، والفيلم من بطولة عمرو يوسف ودينا الشربيني.

تفاصيل شخصية عمرو يوسف في فيلم «درويش»

ويجسد عمرو يوسف، خلال أحداث فيلم درويش، شخصية لص محترف يدعي درويش المصري، يتحول مع مرور الوقت بالصدفة لبطل شعبي، يتم تصوير الفيلم بالكامل داخل مصر.

تفاصيل فيلم درويش

يضم فيلم درويش بطولة كلا من: عمرو يوسف، ودينا الشربيني ومصطفي غريب وعدد أخر من الفنانين، الفيلم من تأليف وسام صبري وإخراج وليد الحلفاوي، وتدور أحداث العمل في أربيعنيات القرن الماضي، ويواصل فريق العمل التصوير هذه الأيام في منطقة السيدة زينب.

أعمال جمعت دينا الشربيني وعمرو يوسف

اجتمع الثنائي دينا الشربيني وعمرو يوسف لأول مرة في مسلسل "المواطن إكس"، ثم مسلسل "طرف ثالث" بمشاركة أمير كرارة ومحمود عبد المغنى وهنا شيحة، ثم فيلم "كدبة كل يوم" وجسدا الثنائى دورى لزوجين وجمعتها معظم مشاهد العمل، وايضا اجتمعا في مسسلسل "جراند أوتيل" وفيلم "هيبتا" ومسلسل "بخط إيدى" وفيلم شقو أصبح هناك كيميا فى العمل بينهما إضافة إلى وجود صداقة تربط الثنائي.

آخر أعمال عمرو يوسف

وكان آخر أعمال الفنان عمرو يوسف، هو مشاركته في فيلم «ولاد رزق 3»، الذي دارات أحداثه حول سرقة أبطال العمل شيء ثمين من تايسون فيوري، الأمر الذي سيدخلهم في صراعات ومشاهد أكشن كثيرة معه، وشارك في بطولته: آسر ياسين، أحمد عز، وعمرو يوسف، وكريم قاسم، محمد لطفي، باسم سمرة، سيد رجب، وماجد الكدواني، والفيلم تأليف صلاح الجهيني، وإخراج طارق العريان.

وايضا شارك في فيلم “شقو”، يشاركه البطوله محمد ممدوح وأمينة خليل ودينا الشربيني ويسرا وأحمد فهمي وعباس أبوالحسن، تأليف وسام صبري، إنتاج أحمد السبكي، وإخراج كريم السبكي، وايضا شارك في مسلسل "الكتيبة 101"، في رمضان الماضى ومن بطولة آسر ياسين، خالد الصاوي، فتحي عبد الوهاب، أحمد صلاح حسنى، وفاء عامر، لبلبة، وميرنا نور الدين، رشا مهدى.