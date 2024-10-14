"الحلم".. حمادة هلال يشارك في الندوة التثقيفية الـ40 للقوات المسلحة

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أحمد جودة - القاهرة - شارك الفنان حمادة هلال في الندوة التثقيفية الـ40 للقوات المسلحة بمناسبة الذكرى الـ51 لنصر أكتوبر المجيد، قدم حماده فقرة غنائية ضمن فعاليات الندوة.

حمادة هلال في الندوة التثقيفية الـ40 للقوات المسلحة

وقدم حمادة هلال أغنية من أبرز الأغاني الوطنية وهي «الحلم»، وذلك بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي ونخبة من القادة العسكريين وكبار الشخصيات الوطنية.

الندوة التثقيفية الـ40 للقوات المسلحة

وجاءت الندوة التثقيفية للقوات المسلحة ضمن سلسلة الفعاليات الوطنية التي تهدف إلى تعزيز الروح الوطنية وتسليط الضوء على بطولات القوات المسلحة المصرية في حماية الوطن وتحقيق نصر أكتوبر، وشهدت حضور نخبة من القادة العسكريين وكبار الشخصيات الوطنية، إضافة إلى عدد من أبطال حرب أكتوبر الذين شاركوا في سرد تفاصيل معركة العبور والانتصارات التي حققتها القوات المصرية في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي.

آخر أعمال حمادة هلال

وكان آخر أعمال حمادة هلال هو كليب "حصل"، الذي طرحه عبر قناته الرسمية على موقع يوتيوب، ظهر فيه بأربع شخصيات مختلفة عبر لمسة كوميدية ظهرت خلال الكليب على طريقة حوار بين كل شخصين بصورة منفصلة، تعاون فيها في التلحين مع مؤدى المهرجانات أورتيجا، وقام بتصويرها فى أكثر من لوكيشين منها أحد الفلل بطريق مصر الإسماعيلية.

كلمات أغنية حصل

دخلتك حياتي

فهمتك خدتك على الهادي

كان عندي اكتفاء بذاتي

وعشانك غيرت ده

ليه بتقل بأصلك

ولا عشان الحظ رقص لك ده أنا جيت على نفسي وفضلتك قولي ليه بتعمل كده

مش كنت مميزك

حصل

وفي قلبي مبروزك

حصل

بالدهب بوزنك

حصل

وأتاريك عيرة

أنا كنت مدلعك

حصل

وفي خيري مغرقك

حصل

لما تقع بلحقك

حصل

أنا كنت العكاز

كنت هجيلك في الإنجاز

وأديك سبتمي باستفزاز

طب عرفني يرضي مين

أعقل بقى واتلم

هارشك وبقيت حافظك صم

كل يومين تطلع لي بفيلم شكلك بتحب التمثيل

مش كنت مروقك

حصل

ساندك ومفوقك

حصل

والحلو مدوقك

حصل

ساقيني المر ليه

أنا كنت مفخمك

حصل

تقدير وبقدرك

حصل

ده مفيش غيري عبرك

حصل

اعملك تاني إيه

هدنة من النفسنة والغيرة وعدم الجدعنة