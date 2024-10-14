نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أشرف زكي يحذر أحمد فهمي ومصطفى خاطر بعد "المقلب الكوميدي" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

في إطار تفاعله مع الدعابة التي قام بها الفنانان أحمد فهمي ومصطفى خاطر، وجه الفنان أشرف زكي تحذيرًا لهما بأسلوب كوميدي، على خلفية "المقلب" الذي كشفه فهمي خلال لقائه مع الإعلامي إبراهيم فايق.

وأثار الموقف ضحكات الجمهور، حيث علق زكي بأسلوب طريف على الواقعة التي تضمنت إيقاظه في وقت متأخر من الليل.

المقلب: دعابة ليلية تحول مكالمة إلى ضحكات

في لقاء أحمد فهمي مع الإعلامي إبراهيم فايق، سرد فهمي تفاصيل المقلب الذي تم بمشاركة مصطفى خاطر، حيث قال إنهما كانا في وقت متأخر من الليل ولم يجدا شيئًا يفعلانه، فقررا الاتصال بأشرف زكي المعروف بتجاوبه الفوري مع أي مكالمة.

فهمي أوضح أنهما اتصلا بزكي الذي كان نائمًا، وأيقظاه بحالة من القلق ليخبراه بشكل ساخر أنهما فقط أرادا إبلاغه أنهما يستمتعان بوقتهما على شاطئ البحر. وتابع فهمي: "زكي رد بغضب وطلب منا إغلاق الهاتف على الفور".

رد أشرف زكي: تحذير كوميدي بعد المقلب

خلال لقاء الفنان أشرف زكي مع منصة "سبيسيالي" الإماراتية، رد بأسلوب ساخر على المقلب، حيث قال ممازحًا أنه سيفصل فهمي وخاطر من النقابة إذا تكرر مثل هذا المقلب. وكانت هذه المواقف قد أضافت نكهة كوميدية للموقف وأبرزت روح الدعابة بين الفنانين.

ورش مهرجان نقابة المهن التمثيلية: دعم للمواهب الشابة

وفي سياق آخر، يواصل مهرجان نقابة المهن التمثيلية برئاسة الدكتور أشرف زكي تنفيذ ورش تدريبية مكثفة على فنون المسرح المختلفة، تحت إشراف نخبة من المدربين. بدأت الورش في 10 أكتوبر وتستمر حتى 20 من الشهر نفسه، وتُقام في القاهرة والإسكندرية.

ورشات متخصصة في فنون المسرح

تتضمن هذه الورش العديد من التخصصات مثل الإلقاء، الصوت، الإخراج، الرقص المعاصر، الإضاءة، والتمثيل، بمشاركة مدربين مرموقين مثل الدكتور سيد خاطر، الدكتور أيمن الشيوي، والمخرجة كريمة بدير. وتهدف هذه الورش إلى تطوير مهارات المشاركين في مختلف جوانب الفنون المسرحية.

توسع الورش إلى الإسكندرية

لم تقتصر الفعاليات على القاهرة، بل امتدت أيضًا إلى الإسكندرية حيث تُعقد ورش تدريبية بإشراف خبراء مثل الدكتور علاء قوقة، د. حكمت عاطف، ود. محمد الهجرسي. تهدف هذه الورش إلى توفير منصة للمواهب الشابة لصقل مهاراتهم في التمثيل والإخراج وغيرها من الفنون المسرحية.

ختام الورش وإسهاماتها في تطوير الفنون المسرحية

من المتوقع أن تساهم هذه الورش في دعم وتطوير المهارات الفنية للشباب وتعزيز الإنتاج المسرحي المصري. وتعكس هذه الجهود التزام نقابة المهن التمثيلية بتوفير فرص تدريبية وتطويرية للفنانين والمواهب الصاعدة.