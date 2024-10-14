مهرجان الأفلام القصيرة جدًا يحتفل بتوزيع جوائز أفضل مقال أو دراسة نقدية غدًا

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أحمد جودة - القاهرة - تستعد أكاديمية الفنون بالتعاون مع مهرجان VS-FILM للاحتفال غدًا الثلاثاء 15 أكتوبر 2024، بتوزيع جوائز مسابقة أفضل مقال أو دراسة نقدية عن الأفلام القصيرة جدًا، وذلك في قاعة ثروت عكاشة بالهرم.

ويأتي هذا الحدث في إطار تشجيع الشباب على نقد وتحليل هذا النوع من الأفلام ونشر ثقافتها بين الجمهور.

هدف المسابقة

أطلقت المسابقة بهدف تعزيز ثقافة مشاهدة ونقد الأفلام القصيرة جدًا بين الشباب والجمهور، من خلال هذه المسابقة، يسعى المنظمون إلى تحفيز الكتاب والنقاد الشباب على التعبير عن آرائهم وتحليلهم السينمائي، ما يسهم في إثراء الساحة النقدية المصرية.

رعاية الحفل وحضور النجوم

يقام الحفل تحت رعاية الدكتورة غادة جبارة، رئيس أكاديمية الفنون، والفنانة الكبيرة إلهام شاهين، رئيس شرف المهرجان، والفنانة القديرة سوسن بدر.

يشارك في الحفل أيضًا الدكتور وليد شوشة، عميد المعهد العالي للنقد الفني، والدكتور أسامة أبو نار، رئيس المهرجان، والسيد زياد باسمير، نائب رئيس المهرجان، بالإضافة إلى عدد من النقاد والسينمائيين البارزين.

الجوائز المالية للفائزين

سيحصل الفائزون في المسابقة على جوائز مالية بقيمة إجمالية تصل إلى 30 ألف جنيه، إذ سيحصل الفائز بالمركز الأول على 15 ألف جنيه، بينما سيحصل الفائز بالمركز الثاني على 10 آلاف جنيه، أما المركز الثالث فسيُمنح 5 آلاف جنيه.

تكريمات مميزة

خلال الحفل، سيتم تكريم عدد من الشخصيات البارزة لدورهم الفاعل في تنظيم وإبراز هذه المسابقة، من بين المُكرمين الدكتورة غادة جبارة، والدكتورة رانيا يحيي، مدير الأكاديمية المصرية بروما، والدكتور وليد شوشة، لدورهم الكبير في إنجاح هذه المسابقة.

نجاح المسابقة منذ انطلاقتها

صرح الدكتور أسامة أبو نار، رئيس المهرجان، بأن المسابقة حققت نجاحًا كبيرًا منذ انطلاقها قبل شهر. حيث شارك فيها عدد كبير من المواهب بكتابات نقدية متميزة نالت إعجاب لجنة التحكيم، وأغلبها كان من عشاق السينما والجمهور السينمائي.

مستقبل المهرجان وأنشطته القادمة

أعلن السيد زياد باسمير، نائب رئيس المهرجان، أن مهرجان VS-FILM للأفلام القصيرة جدًا لن يقتصر على هذه المسابقة فقط. فمن المقرر أن تنطلق فعاليات المهرجان في الفترة من 3 إلى 7 نوفمبر 2024، في مدن الجلالة والعين السخنة والسويس.

وسيتم خلال تلك الفترة الإعلان عن مجموعة من الأنشطة والمسابقات الأخرى، بما في ذلك مسابقة خاصة بالسيناريو.

