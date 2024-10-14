نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محافظ أسيوط يتفقد أنشطة الثقافة ويثمن الجهود المبذولة ضمن مبادرة "بداية" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ضمن البرامج المكثفة لوزارة الثقافة بالمحافظات، تفقد اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، مكتبة آل عابدين الثقافية بقرية موشا، لمتابعة الموقف التنفيذي لسير العمل بها، ضمن سلسلة جولاته التفقدية بالمحافظة، وذلك في إطار خطط الهيئة العامة لقصور الثقافة، بإشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة.

بداية جديدة لبناء الإنسان

بدأت الجولة بالتعرف على الخطة البرامجية الخاصة بالأنشطة والفعاليات الثقافية والفنية المقدمة بالمكتبة من ورش ولقاءات تثقيفية، تزامنا مع المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان"، بحضور د. مينا عماد، نائب المحافظ، إسلام عوض، مستشار المحافظ لشئون الإعلام والاتصال السياسي والمتحدث الرسمي للمحافظة، اللواء محمد عزت، رئيس مركز ومدينة أسيوط، ضياء مكاوي، رئيس إقليم وسط الصعيد الثقافي، وياسر عبد اللاه، مدير المكتبة، ولفيف من القيادات الثقافية والتنفيذية بالمحافظة.

ورش الفنون التشكيلية ومعرض كتاب الهيئة العامة لقصور الثقافة

كما شملت الجولة تفقد ورش الفنون التشكيلية ومعرض كتاب الهيئة العامة لقصور الثقافة والذي يضم أحدث الكتب وإصدارات النشر الإقليمي بأسعار رمزية للجمهور، بجانب معرض نتاج ورش الإجازة الصيفية وما يشمله من أعمال فنية ومشغولات يدوية بخامات متنوعة.

وثمّن المحافظ الجهود المبذولة من قِبل وزارة الثقافة وهيئة قصور الثقافة، مؤكدًا أهمية ما تقدمه من أنشطة تسهم في نشر الوعي الثقافي بالمحافظة، وتعزيز قيم المواطنة، وترسيخ الهوية، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة لبناء جيل من الموهوبين والمبدعين قادر على مواجهة التحديات المستقبلية.

