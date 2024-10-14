فن ومشاهير

اليوم.. المطرب حسن فؤاد في ضيافة "واحد من الناس"

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القاهرة - محمد ابراهيم - يحل المطرب حسن فؤاد، اليوم الإثنين الموافق 14 أكتوبر، ضيفًا في برنامج "واحد من الناس"، الذي يقدمه الإعلامي عمرو الليثي، على شاشة قناة الحياة، ومن المقرر أن يكشف خلال الحلقة عن الكثير من الأسرار المتعلقة بحياته الخاصة ومشواره الفني، ويتحدث أيضا عن سبب اعتزاله الفن، وغيابه عن الساحة الفنية.

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ونشرت الصفحة الرسمية لبرنامج "واحد من الناس" على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، البرومو التشويقي للحلقة، وعلقت عليه: "في واحد من الناس المطرب الكبير حسن فؤاد في لقاء مع الدكتور عمرو الليثي، الإثنين في تمام العاشرة مساءً على شاشة قناة الحياة".

 

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منشور برنامج واحد من الناس

 

معلومات عن المطرب حسن فؤاد

 

 

ولد حسن فؤاد في 9 نوفمبر 1968 في أبو قتادة بمحافظة الجيزة، التحق بقسم اﻷصوات بالمعهد العالي للموسيقى العربية في عام 1989. عرف من خلال مشاركته بالغناء في أوبريت (اخترناك) وتترات مسلسل (أرابيسك) ومسلسل (الوتد) الذي شارك أيضًا فيه بالتمثيل.

رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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