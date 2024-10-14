وزارة الثقافة تحتفي بذكرى أحمد شوقي وطه حسين من خلال فعاليات فنية

القاهرة - محمد ابراهيم - تحرص وزارة الثقافة على إحياء ذكرى رواد الفكر والأدب العربيين، أمير الشعراء أحمد شوقي وعميد الأدب العربي طه حسين، من خلال تنظيم فعاليات ثقافية وفنية تساهم في تعزيز الوعي الأدبي والفني بين الأجيال الجديدة.

ويأتي هذا التوجه لإبراز الدور الكبير الذي لعبه هؤلاء الرموز في تشكيل الهوية الثقافية العربية.

فعاليات ثقافية وفنية بمتحف أحمد شوقي

في إطار الاحتفاء بذكرى ميلاد ورحيل أمير الشعراء أحمد شوقي، نظم متحف أحمد شوقي ورشة فنية بالتعاون مع فريق "رسم مصر" تحت إشراف الدكتور محمد حمدي، أستاذ التصوير بكلية التربية الفنية. الورشة اختتمت بافتتاح معرض فني لنتاج أعمال المشاركين في الورشة، في فعالية أقيمت يوم السبت 12 أكتوبر.

أمسية شعرية بعنوان "الشعر وذاكرة الأمة"

ضمن الاحتفالات، استضاف مركز سينما الحضارة في ساحة الأوبرا المصرية أمسية شعرية بعنوان "الشعر وذاكرة الأمة"، شارك فيها نخبة من الشعراء والأدباء والإعلاميين. تضمنت الأمسية محاضرات للشاعر الدكتور أحمد بلبولة، عميد كلية دار العلوم بجامعة القاهرة، والشاعر الدكتور علاء جانب، عميد كلية اللغة العربية بجامعة الأزهر، والشاعر الإعلامي السيد حسن، نائب رئيس اتحاد الكتاب ومدير عام البرامج الثقافية بالإذاعة المصرية، اللقاء أداره الناقد الدكتور السيد العيسوي.

صالون "مبدعون متميزون" لذوي القدرات الخاصة

في إطار الاحتفال بذكرى رحيل عميد الأدب العربي طه حسين، نظم مركز رامتان الثقافي بمنطقة الهرم فعالية صالون "مبدعون متميزون"، والتي استهدفت ذوي القدرات الخاصة، وشارك فيها مجموعة من المبدعين المكفوفين.

تم عرض تجاربهم الإبداعية والفنية، ومن أبرز المشاركين الكاتبة نهلة سليمان، والدكتور أحمد كارم، والفنانة بسمة محمد عازفة الكمان من فريق النور والأمل. أدار الفعالية الدكتور سيد العيسوي والفنانة مروة محيي، مديرة متحف طه حسين.

صالون طه حسين للأطفال

ضمن برنامج الاحتفاء بالذكرى 51 لرحيل طه حسين، نظم المركز القومي لثقافة الطفل بالتعاون مع متحف طه حسين صالونًا مخصصًا للأطفال، حضره 50 طالبًا. هذه الفعالية أقيمت يوم الأحد 13 أكتوبر، وتضمنت محاضرات وإبداعات أدبية موجهة للأطفال تحت إشراف الباحث حسن الحلوجي.

تأتي هذه الفعاليات في إطار السعي المستمر لوزارة الثقافة نحو إبراز الدور الثقافي البارز لأحمد شوقي وطه حسين، وتعزيز قيم الثقافة والفكر لدى الأجيال الجديدة، وهو ما يعكس رؤية الوزارة في الحفاظ على الإرث الثقافي المصري.