سر تصدر مجدي الهواري للتريند.. تفاصيل

القاهرة - محمد ابراهيم - تصدر اسم المخرج مجدي الهواري، تريند محرك البحث الشهير "جوجل" خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعد عقد مؤتمر صحفي، للإعلان عن تفاصيل تحويل برنامج القصة الكاملة الذي يقدمه اليوتيوبر سامح سند إلى عمل درامي.

مجدي الهواري وسامح سند

وجاء خلال المؤتمر الصحفي كشف تفاصيل المسلسل، أنه سيكون حلقات منفصلة متصلة تقدم الجرائم في إطار درامي سواء من موضوعات حلقات قدمت من قبل أو حلقات جديدة لم تذع على السوشيال ميديا، لافتًا إلى الموسم الأول يتكون من 10 حلقات مدة الحلقة ساعة، وكل حلقة سيكون لها مخرج ومؤلف وفريق عمل مختلف عن الآخر، مع توحيد الفورمات العام للحلقات.

ويقوم بكتابة الموسم الأول من المسلسل 10 مؤلفين هم: هاني سرحان، ومحمد سليمان عبدالمالك، وعمرو سمير عاطف، ووإنجي علاء، ومحمد إسماعيل أمين، وحاتم حافظ، وباسم شرف، ومحمد صلاح العزب، وسمر طاهر، وعلاء حسن.

آخر أعمال مجدي الهواري



ويذكر أن آخر أعمال المخرج مجدي الهواري الدرامية، هو مسلسل "دايما عامر" بطولة الفنان مصطفى شعبان، والذي تم عرضه في موسم رمضان 2022.

أبطال وصناع مسلسل "دايما عامر"

وشارك في بطولة مسلسل "دايما عامر" عدد كبير من الفنانين، أبرزهم: لبلبة، أحمد الشامي، ميرنا نور الدين، هبة حسن، ميمي جمال، سينتيا خليفة، فريال يوسف، كريم عفيفي، وغيرهم من الفنانين.

أحداث مسلسل "دايما عامر"

وتدور أحداث المسلسل حول انتحال عامر شخصية دكتور تربوي للدخول إلى مدرسة الرؤية والعمل بداخلها بعدما يتفق مع صديقه لطفي سكرتير مديرة المدرسة زهرة وينجح في الحصول على ثقة وحب الناس من حوله ولكنه يُخفي شئ ما عن الجميع.