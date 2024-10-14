تعرف على أبرز أحداث الحلقة الـ22 من مسلسل "برغم القانون"

القاهرة - محمد ابراهيم - شهدت الحلقة الـ 22 من مسلسل "برغم القانون"، بطولة الفنانة إيمان العاصي وكوكبة من نجوم الفن، التي تم عرضها على منصة "واتش ات" أمس، أحداث مثيرة ومشوقة، وجاء ضمن أحداث الحلقة مساعدة ليلى "إيمان العاصي" ومحمود شرشر "محمد محمود عبدالعزيز" لـ وليد "هاني عادل" على خروج شقيقته بريهان "فرح يوسف" من المستشفى ومعرفة حقيقة الدواء الذي كان أكرم "محمد القس" يضعه لها في الطعام.

أبرز أحداث الحلقة الـ 22

بدأت الحلقة بتدبير أكرم وشعبان "إيهاب فهمي" وخالد "شادي مقار" مشكلة جديدة لإيقاع ليلى بها عن طريق شقة شقيق خالد، ومن ثم ذهاب محمود شرشر إلى المستشفى التي تتعالج فيها بريهان، ليكتشف أن مدير المستشفى يعطي لها أدوية هلوسة بالاتفاق مع زوجها أكرم.

برغم القانون 22

كما يكتشف وليد شقيق بريهان أيضًا أن الخادمة كانت تضع لها تلك الأدوية في الطعام بـ أوامر من أكرم، وثم يذهب شرشر ووليد للمستشفى لإخراج بيرهان، وبعد إخراجها ذهبت لتقيم في منزل ليلى.

ويأتي بعد ذلك غلق مصنع محمود شرشر بتهمة تصنيعه لعصائر مسممة، ولكن ساعدته زوجته المحامية سوسن "جوري بكر" في الخروج من الحبس إلى أن يتم تحليل عينه من العصائر.

واتفق أكرم مع إياد شريك ليلى بمكتب المحاماة، على أن يسلمه شيكات أحد موكلاتهما، لإحداث مشكلة تقع بها ليلى ومن ثم يأتي لحلها، كي يتصالح معها ويعود لبيته وأولاده.

وتنتهي الحلقة بمعرفة ليلى بالاتفاق الذي دار بين إياد وأكرم بعدما أخبرها إياد وتذهب لتقابل أكرم بدلًا من إياد.

برغم القانون 22

أبطال وصناع مسلسل "برغم القانون"

ومسلسل "برغم القانون" يشارك في بطولته كل من هاني عادل، محمد القس، وليد فواز، عابد عنان، رحاب الجمل، فرح يوسف، عايدة رياض، محمد محمود عبد العزيز، جيسيكا حسام الدين، نبيل على ماهر وعدد آخر من الفنانين، تأليف نجلاء الحدينى وإخراج شادى عبد السلام وإنتاج الشركة المتحدة وشركة فنون مصر للمنتجين ريمون مقار ومحمد عبد العزيز، والعمل مكون من 30 حلقة.