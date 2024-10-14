القاهرة - محمد ابراهيم - إيمي سمير غانم تواجه أزمة صحية وحسن الرداد يكشف تفاصيل حالتها

إيمي سمير غانم تواجه أزمة صحية وحسن الرداد يكشف تفاصيل حالتها.. أعلن الفنان حسن الرداد عن الوضع الصحي لزوجته، الفنانة إيمي سمير غانم، التي تعرضت لأزمة صحية خلال الفترة الماضية. وفي حديثه أثناء تكريمه في مهرجان نجم العرب، أكد الرداد أن إيمي لا تزال تعاني من آثار هذه الأزمة، لكنها في طريقها نحو التعافي بشكل تدريجي.

إيمي سمير غانم تواجه أزمة صحية وحسن الرداد يكشف تفاصيل حالتها

وفيما يتعلق بمسلسلهم المشترك في رمضان المقبل، أوضح الرداد أن العمل لا يزال في مرحلة الكتابة، مشيرًا إلى أنه يفضل عدم الاستعجال نظرًا لحجم الإنتاج الكبير الذي يتطلبه. كما ذكر أنه يخطط لتنفيذ عدة مشاريع درامية جديدة في الفترة القادمة.

من جهة أخرى، أثارت إيمي سمير غانم قلق جمهورها بعد نشرها فيديو لها من داخل المستشفى، حيث كانت تخضع لجلسة أكسجين. وبدأ المتابعون يتساءلون عن حالتها الصحية المفاجئة، خاصةً مع الشائعات حول احتمال إصابتها بفيروس كورونا مرة أخرى، مما جعل اسمها يتصدر قائمة الترند على محركات البحث ومواقع التواصل الاجتماعي.