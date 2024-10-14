في ذكرى وفاته.. تعرف على أبرز أعمال محمود ياسين الفنية

القاهرة - محمد ابراهيم - يحل اليوم الإثنين الموافق 14 أكتوبر، ذكرى وفاة الفنان محمود ياسين، الذي رحل عن عالمنا في مثل هذا اليوم، عن عمر يناهز 79 عامًا، بعد صراع طويل مع المرض، رحل وترك خلفه إرثًا كبيرًا من الأعمال فنية الناجحة والعالقة في أذهان جمهوره ومحبيه حتى الآن، ويعتبر من أبرز نجوم الفن في مصر والوطن العربي، حيث قدم العديد من الأعمال الفنية المختلفة بين السينما والدراما والمسرح، ويعرض لكم "دوت الخليج الفني" خلال السطور التالية أبرز الأعمال الفنية للفنان الراحل محمود ياسين.

محمود ياسين

نشأة محمود ياسين

ولد محمود ياسين بمدينة بورسعيد في شمال مصر، كان أبوه موظفا في هيئة قناة السويس، وكانوا يعيشون في فيلّا ملك لشركة القناة، وبعد انتهاء دراسته الثانوية رحل محمود ياسين للقاهرة ليلتحق بجامعة عين شمس وتحديدًا كلية الحقوق، وتخرج فيها عام 1964، ثم التحق بالمسرح القومي، وجاء ترتيبه الأول في ثلاث تصفيات متتالية، وكان الوحيد في هذه التصفيات المتخرج من كلية الحقوق، ولكن قرار التعيين لم يحدث، في الوقت نفسه تسلم من القوى العاملة قرارا بتعيينه في بورسعيد بشهادة الحقوق وهو الوحيد في دفعته الذي يعين في موطنه الأصلي، ورغم حبه لمدينته إلا أنه لم يتصور فكرة الابتعاد عن المسرح، لذلك رفض التعيين الحكومي وعمل بالتمثيل المسرحي.

مشوار محمود ياسين الفني

وكان له تاريخ طويل من الأعمال الفنية في السينما والمسرح والتليفزيون والإذاعة. حيث تميز بصوت رخيم وأداء مميز في اللغة العربية، وتولّى التعليق والرواية في المناسبات الوطنية والرسمية، كما أدى أدوارًا قوية في المسلسلات الدينية والتاريخية.

أبرز أعماله في السينما

شارك "ياسين" في العديد من الأعمال السينمائية، وكان من أبرزها: فيلم الحرافيش، جدو حبيبي، الوهم، مع سبق الإصرار، الرجل الذي فقد ظله، الجلسة السرية، الباطنية، أنف وثلاث عيون، شئ من الخوف، الشيطان امرأة، حب وكبرياء، نحن لانزرع الشوك، الجزيرة، أين عقلي، الرصاصة لاتزال في جيبي، وغيرها من الاعمال.

أبرز أعماله في الدراما

وشارك أيضًا في العديد من الأعمال الدرامية، ومن أبرز تلك الأعمال:مسلسل مام في القسم، التوبة، بابا في تانية رابع، حديقة الشر، سوق العصر، رياح الشوق، أبو حنيفة النعمان، أقوى من الطوفان، أخو البنات، ضد التيار، غدًا تتفتح الزهور، خلف الأبواب المغلقة، العصيان، وغيرها من الأعمال.

ومن أبرز أعماله في المسرح

كما شارك في الكثير من الأعمال المسرحية، ومنها:مسرحية مصر فوق كل المحن، الخديوي، أصوات قلبت العالم، بداية ونهاية، عودة الغائب، ليلى والمجنون، وغيرها.