بعد عرض أول حلقاته.. هاشتاج عمرو الليثي واحد من الناس يتصدر تريند موقع "إكس"

القاهرة - محمد ابراهيم - تصدر برنامج واحد من الناس تقديم الإعلامي عمرو الليثى بعد عرض أولى حلقاته أمس الأحد على قناة الحياة، الترند رقم 1 على مستوى مصر فى موقع التواصل الاجتماعي، وتصدر هاشتاج عمرو الليثي واحد من الناس تريند موقع “إكس”.

تفاصيل برنامج واحد من الناس

ويذكر أن برنامج واحد من الناس قد انطلقت أولى حلقاته في الموسم الجديد علي قناة الحياة، ويعود البرنامج فى ثوبه الجديد ويجوب البرنامج القرى والمحافظات لتحقيق أحلام البسطاء وتقديم العديد من المبادرات خلال الحلقات الجديدة لبرنامج.

ويستمر البرنامج في دعم اهالينا في ستي محافظات الجمهورية وتحقيق أحلامهم وتلبية رغباتهم، ويقدم البرنامج 1000 جهاز عرائس و5000 عمليات مياه بيضاء وزرقاء وعلاج المرضى والغارمات وغير ذلك من الخدمات، وكذلك 350 مشروع من المشروعات المتوسطة للأسر المصرية.

وأن الموسم الجديد للبرنامج سيقدم جاهزيته للإفراج عن 115 غارم وغارمة ودفع المستحقات المطلوبة، وتقديم رحلات للعمرة قبل رمضان سيتم الإعلان عنها وتقديم منح تعليمية لغير القادرين وتقديم مساعدات مالية لغير القادرين مستمرة منذ أن بدأت في رمضان الماضي.

تفاصيل حلقة أمس الأحد

وفي حلقة أمس الأحد، تناول البرنامج حالة الطفل يوسف ( ضمور عضلات شوكي) محتاج حقنة بمليون جنيه وتم تجميع ٦٠٠ ألف ومتبقي ٤٠٠ ألف قبل ١٤ نوفمبر، وايضًا فقرة اخري تحت عنوان الوفاء واستضاف راجل يقوم بتربية ٧ من أبناء أخواته المتوفيين بجانب أولاده الاثنين ( نموذج للوفاء)، بالإضافة إلى الطفل العبقري إياد ( عبقري في المعلومات العامة)".

وفي حلقة اليوم الإثنين من برنامج" واحد من الناس"، فسيتم استضافة الفنان حسن فؤاد وزوجته.

تفاصيل برنامج “واحد من الناس”

يذاع برنامج "واحد من الناس" فى العاشرة مساء الأحد والاثنين من كل أسبوع على قناة الحياة"