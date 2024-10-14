برعاية وزارة الثقافة.. إبداع نجوم 5 دول عربية فى الليلة الثالثة بمهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية 32

القاهرة - محمد ابراهيم - تحت رعاية وزارةالثقافة تتواصل فعاليات مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية في دورته الـ32، الذى تنظمه دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتورة لمياء زايد ويديره الدكتور خالد داغر وخلال الليلة الثالثة التى أقيمت مساء الأحد 13 أكتوبر تزينت مسارح الأوبرا فى القاهرة والإسكندرية ودمنهور بسحر الموسيقى والغناء مفعمة بمزيج من روائع التراث العربي إلى جانب الأعمال المعاصرة الجادة.

فعلى المسرح الكبير حرص جمهور المهرجان على الحضور في السادسة مساءً للإستمتاع بالأوبريت النادر "العشرة الطيبة" للموسيقار خالد الذكر سيد درويش الذى يعد عمل فنى ملحمي من تأليف محمد تيمور وأزجال بديع خيرى بقيادة المايسترو أحمد عاطف وأقيم بالتعاون مع أكاديمية الفنون، دراماتورج وإخراج ضياء الدين زكريا، إشراف فنى الدكتورة خيرية جميل والدكتورة هدى أحمد، ويعكس الأوبريت عبقرية سيد درويش الموسيقية وقد حاز على إعجاب الجمهور والنقاد بحبكته الفنية المتقنة واكتمال عناصره الفنية.

مروة ناجي

وفي الثامنة والنصف، انتقلت الفعاليات إلى مسرح النافورة حيث أبهرت المطربة مروة ناجي الحضور الجماهيري الكبير بأدائها الرائع بمصاحبة الفرقة الموسيقية قيادة المايسترو الدكتور علاء عبد السلام حيث تغنت بباقة مختارة من أروع اغاني الموسيقى العربية،قبلها غرد الدكتور عماد عاشور على آلة التشيللو في أغنية حب إيه من ألحان بليغ حمدي.

نجوم الأوبرا

وخلال الفاصل الأول من الحفل جسد نخبة من نجوم الأوبرا وهم سمية وجدي، محمد الخولي، نهى حافظ، ياسر سليمان أجمل الألحان التي صاغها المبدع الموسيقار بليغ حمدي للفنانة وردة الجزائرية وكبار المطربين والتي بدأت بميدلي وردة ثم أغنيات هوا ياهوا، مستنياك، على رمش عيونها، جانا الهوى، اه ياسمراني اللون، مكسوفة، متى أشوفك، الخيزرانة، ع الرملة، عدوية، طاير ياهوا.

الفنانة التونسية مليحة



وشهد مسرح معهد الموسيقى العربية حفلًا مميزًا أحيته الفنانة التونسية مليحة بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو عزيز المصرى بمختارات من روائع الطرب العربي الأصيل بالإضافة للعديد من ألحانها وبعض الأغاني التراثية التونسية، وبدأ الحفل بمعزوفات موسيقية بعنوان “الحنة،النيل القديم، تمر حنة، شباب على طول”، ثم شدت مليحة بأغاني لاموني اللي غارو مني، أنا قلبي دليلي، مالي، كفايا نورك عليا،يامعذبتنى بزينك،النهر الخالد، حبيبي يسعد أوقاته، ياوحشني رد عليا، غرامك كبير، سهر الليالى، صوت الناي، بنت اللحظة، ياخليلة، وأختتمت الحفل بأغنية ياحبيبتي يا مصر.

مسرح الجمهورية

واستقبل مسرح الجمهورية فرقة عمانية قدمت تجربة فنية فريدة بعنوان ثلاثية "غزة"، تلتها الفنانة السورية لينا شاماميان في تجربة بإسم ترحال والتي اصطحبت الجمهور في رحلة موسيقية جمعت بين عدة لغات عربية وأجنبية قدمت فى قوالب موسيقية متنوعة.

أوبرا الإسكندرية

أما في أوبرا الإسكندرية، فقد استمتع الجمهور بليلة طربية أحيَتها الفنانة الأردنية نداء شرارة بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو ايهاب عبد الحميد، حيث تألقت بأدائها الساحر ،سبقها فاصل غنائى لمجموعة من فنانى الأوبرا "ندى غالب،غاده ادم، محمد الطوخى، محمد متولى" واستمتع الجمهور بأصواتهم الشجية لأغانى " القريب منك بعيد، آخر ايام الصيفية، اسمعونى، الف ليلة وليلة، خايف اقول، كل ده كان ليه، ياواحشنى، موعود، حسكنك يامصر، فاتت جنبنا" كما تألق عازف القانون الدكتور ماجد سرور فى اغنيتى بأمر الحب ودارت الأيام.

واحتضن مسرح أوبرا دمنهور أمسية سورية مميزة للفنانة وعد البحري

تضمنت أعمالًا معاصرة منها الليلة ليلة،حاول تفتکرنی، حبينا واتحبينا، الشاب الأسمر جنني، أوقاتي بتحلو"، حازت على أعجاب الجمهور، وشدى الفنان مجد القاسم بأغاني "لحظة غرام، بتسأل ليه عليا، أمرك حبيبي، ع العين موليتين،على رمش عيونها، لعبتك، غمض عينيك،رسالة ،ياسارق،قسوة قلبك،إسمع بقى،بأمر الهوى، سيرة الحب،حیرت قلبی ورفقا سيدتي" بالإضافة لفقرات مميزة تضمنت ميدلي لـ أم كلثوم،عبد الحليم حافظ، وفريد الأطرش.

كما واصل مركز تنمية المواهب تحت إشراف مديره الفنى الدكتور سامح صابر فى السابعة مساءً تقديم فقراته الغنائية بالساحة الخارجية للأوبرا.