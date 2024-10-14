بعد تصريحاته الأخيرة.. عمر كمال مطلوب على جوجل

القاهرة - محمد ابراهيم - تصدر الفنان عمر كمال ترند جوجل وذلك بعد تصريحاته الأخيرة عن الأموال الحرام حيث نشر الفنان مقطع فيديو على تيك توك يطالب فيه مؤسسة الأزهر بإصدار فتوى لتوضيح ما إذا كانت الأموال التي يجنيها من الغناء وتطبيقات التواصل الاجتماعي تعتبر حلالًا أم حرامًا. جاء هذا الطلب بعد تعرضه لهجوم من البعض الذين شككوا في قبول أعماله الخيرية بدعوى أن أمواله غير مشروعة.

في الفيديو، أوضح كمال أنه لا يسعى للشهرة أو جذب الانتباه من خلال أعمال الخير، مشيرًا إلى أنه يقوم بتلك الأعمال سرًا لأنه يعتقد أن الله يكافئ الأعمال السرية أكثر من العلنية.

وأضاف: "علاقتي بربنا كويسة، وربنا كرمني بسببه".