أحمد حلمي يتعاقد على بطولة مسرحية حلمي حلمك بالموسم الرياض

القاهرة - محمد ابراهيم -



تعاقد النجم أحمد حلمي على بطولة مسرحية جديدة بعنوان حلمي حلمك، ومن المقرر عرضها ضمن فعاليات موسم الرياض الجاري 2024 - 2025، وجاري الاتفاق حاليًا على كافة تفاصيلها.

آخر أعمال أحمد حلمي

و الجدير بالذكر أن آخر أعمال أحمد حلمي مسرحية ميمو تم عرضها 3 مرات في السعودية بالعام الماضي، والبداية كانت في موسم الرياض، ثم في جدة والطائف، ورفعت شعار كامل العدد وشهدت إقبالا ضخما من الجماهير طوال فترات عرضها.



و تدور أحداثها في إطار اجتماعي كوميدي، حول شخصية مسعود التي يجسدها أحمد حلمي وهو مهمش من أسرته والمجتمع، لكنه يقرر النجاح وإثبات نفسه من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، قبل أن يحدث معه أمر مختلف تماما عن توقعاته وخطته التي رسمها لنفسه، والمسرحية تضم أسماء جلال، حمدي الميرغني، مريم الجندي، ومحمد رضوان، ومن تأليف ضياء محمد، إخراج هشام عطوة، وإنتاج حمدي بدر.

مسرحية تييت لـ أحمد حلمي

وكان قدم أحمد حلمي في موسم الرياض مسرحية تييت، ودارت أحداثها في إطار كوميدي، حول مدرس تاريخ يعيد تفكيره من جديد في ما يقدمه للطلاب من معلومات تاريخية، وذلك بسبب كلمة قالها أحد الأطفال غيرت مجرى حياة الأستاذ ووجهات نظره.