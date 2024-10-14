أبرز تصريحات المشاهير عن أغرب عقود الزواج (تقرير)

القاهرة - محمد ابراهيم -

تعتبر عقود الزواج من الأمور التي تثير فضول الكثيرين، خاصة عندما تتعلق بالمشاهير الذين يمتلكون أسلوب حياة مميز ومثير.



ويبرز دوت الخليج الفني في هذا التقرير، نستعرض بعض أبرز تصريحات المشاهير حول أغرب عقود الزواج التي شهدوها أو شاركوا فيها.

ديمي لوفاتو



صرحت ديمي لوفاتو في إحدى المقابلات أنها كانت تفكر في عقد زواج غير تقليدي يتضمن شروطًا خاصة، مثل التزام الطرفين بعدم التدخل في حياة الآخر الشخصية. كانت تود أن يكون العقد مرنًا ويعكس احترام الحرية الفردية.

كيم كارداشيان



كيم كارداشيان ناقشت في برنامجها الواقعي فكرة أن تكون عقود الزواج مخصصة لتناسب كل زوجين. حيث اقترحت أن يتضمن العقد بنودًا تتعلق بالتوازن بين الحياة المهنية والشخصية، خاصةً في ظل الضغوط التي تواجهها عائلتها.

جوني ديب



جوني ديب كان له تصريح مثير حول زواجه من آمبر هيرد، حيث أكد أن العقد كان يتضمن بندًا غريبًا يتعلق بتقسيم الممتلكات في حالة الانفصال، الأمر الذي أثار جدلًا واسعًا حول طبيعة العلاقة بينهما.

رينا تساي



المغنية الصينية رينا تساي كشفت أنها كانت تفكر في عقد زواج يتضمن الالتزام بزيارة كل دولة على حدة مع شريكها كجزء من حياتهم الزوجية. اعتبرت أن السفر معًا هو أحد أفضل الطرق لتقوية الروابط بين الزوجين.

سيرينا ويليامز

سيرينا ويليامز تحدثت عن أهمية وجود بند في عقد الزواج يتعلق بالصحة النفسية، حيث تعتبر أن دعم الشريك في الأوقات الصعبة هو جزء أساسي من العلاقة الصحية.

ميلا كونيس وآشتون كوتشر



تحدث الزوجان عن تجربتهما في الزواج وتطرقا إلى فكرة أن عقود الزواج يجب أن تكون مرنة. اقترحا أن يتم توثيق الزواج بطريقة تعكس التزامهما دون الضغط على الحياة اليومية.

أوليفيا وايلد



أشارت أوليفيا وايلد إلى أنها تعتقد أن عقود الزواج يجب أن تعكس القيم الحديثة، مثل المساواة بين الزوجين. وقد اعتبرت أن فكرة فرض شروط تقليدية قد تكون عائقًا أمام الحب الحقيقي.

رايان رينولدز وبليك ليفلي

تحدث رايان رينولدز عن عدم وجود عقد زواج تقليدي بينه وبين بليك ليفلي، حيث يرى أن العلاقة القوية بينهما لا تحتاج إلى أوراق قانونية لتأكيدها.

كيت هادسون



كيت هادسون تحدثت عن فكرة الزواج المفتوح، حيث اعتبرت أن الشفافية والثقة هي الأساس، وأن بعض الترتيبات غير التقليدية قد تكون مناسبة لبعض الأزواج.

جيسيكا ألبا

جيسيكا ألبا تحدثت عن أهمية تضمين بنود تتعلق بالأسرة في عقود الزواج، مثل كيفية تربية الأطفال، مما يعكس أهمية القيم العائلية في العلاقة.

فانيسا هودجنز



فانيسا هودجنز عبرت عن اعتقادها بأن عقود الزواج يجب أن تتضمن بنودًا تتعلق بالدعم العاطفي، حيث ترى أن الحياة المشتركة تتطلب التزامًا بالتفاهم والدعم المتبادل.

تظهر هذه التصريحات أن الكثير من المشاهير يسعون لتجديد مفهوم الزواج بما يتناسب مع قيمهم وتجاربهم الشخصية، مما يساهم في تحطيم الصور النمطية حول عقود الزواج التقليدية.