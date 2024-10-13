نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد نجاح "مطعم الحبايب".. أحمد مالك يتحدث عن وصوله للعالمية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الفنان أحمد مالك عن أسباب وصوله للعالمية، وأدواره الكبيرة التى قدمها خلال السنوات الماضية، وذلك في تصريحات تلفزيونية بعدما حقق نجاحا كبيرا بمسلسل مطعم الحبايب، الذى يُعرض حاليًا على منصة شاهد.

وقال أحمد مالك: حلمى كان الاحتراف والوصول للعالمية، ودائمًا كنت بسعى لتحقيق ذلك، وأفتخر أنني أصبحت جزء من السينما العالمية، قدمت أول مسلسل لي مع غادة عبدالرازق وهو مع سبق الإصرار، واتشهرت بالشخصية وقت عرض المسلسل، ولكن العالمية حصرتني في قوالب محددة، كما يوجد العديد من الأعمال التى قدمتها خلال السنوات الماضية ولم أرض عنها.

أحدث أعمال أحمد مالك

ومن ناحية اخري، يشارك أحمد مالك في فيلم "عنها" الذي تدور أحداثه في حقبة الثلاثينيات حول شخصية "درية"، وهي سيدة في العشرين من عمرها، تعاني فقدان زوجها في جريمة اغتيال خلال تلك الفترة المضطربة. ويتناول الفيلم كيف غاصت درية في الوحدة والعزلة، رافضة التعامل مع العالم الخارجي بعد هذا الحدث المأساوي، وايضا تعاقد على بطولة مسلسل جديد بعنوان "ولاد الشمس" فكرة أحمد مالك وسيناريو وحوار محمود عزت ومقرر عرضه في شهر رمضان 2025، ومن المقرر الاستقرار على كافة التفاصيل قبل البدء في تحضيرات العمل خلال الأيام المقبلة.

أعمال أحمد مالك الفترة الحالية

كما يُعرض حاليًا لـ احمد مالك مسلسل مطعم الحبايب علي منصة شاهد، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي تشويقي كوميدي، حول عالم الطبخ، ويشارك بجانب أحمد مالك في بطولة العمل، كل من: هدى المفتي، بيومي فؤاد، إنتصار، إسلام إبراهيم، سامي مغاوري، وعايدة رياض، مع عدد من ضيوف الشرف منهم عبير صبري، والمسلسل من تأليف مريم نعوم وإخراج عصام عبدالحميد وإنتاج عبدالله أبو الفتوح، ومكون من 12 حلقات.

اخر اعمال احمد مالك

وكان اخر اعمال احمد مالك هو فيلم كولونيا يشارك في بطولته عدد من النجوم، منهم أحمد مالك، كامل الباشا، مايان السيد، عابد عناني، دنيا ماهر، من إنتاج محمد حفظي وتأليف محمد صيام وأحمد عامر، وإخراج محمد صيام، والعمل تدور أحداثه كلها في يوم واحد فقط، وحصل على منح تطوير من مهرجان البحر الأحمر في السعودية ومهرجان الجونة السينمائي، وايضا شارك في مسلسل "نسل الأغراب" الذى عُرض عام 2021 حيث شارك في بطولته إلى جانب أحمد السقا وأمير كرارة ومى عمر، وآخرين، بينما ينتظر حاليًا عرض مسلسل جديد من بطولته مكون من 10 حلقات، على إحدى المنصات الرقمية.