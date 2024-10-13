نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمد رجب يجتمع مع المخرج معتز حسام استعدادًا لـ "الحلانجي" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بعد غيابه أكثر من 6 أعوام، يعود الفنان محمد رجب إلى عالم الدراما مرة أخرى بمسلسل "الحلانجي”، والذي من المقرر عرضه خلال الماراثون الرمضاني 2025.



وشوق الفنان محمد رجب جمهوره، لمسلسله الجديد، حيث نشر عبر خاصية “ستوري” على حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور “إنستجرام”، مجموعة من الصور جلسات عمل تجمعه بالمخرج معتز حسام للتحضير لمسلسله الرمضاني الجديد الحلانجي.

وفي وقت لاحق روج رجب عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور “إنستجرام” بصورة من التجهيزات للمسلسل معلقا: “استنونا في الحلانجي إن شاء الله في رمضان 2025 جلسة عمل مع المخرج الجامد أوي معتز حسام.. محمد رجب مسلسل الحلانجي رمضان”.

آخر أعمال محمد رجب

يُذكر أن آخر أعمال محمد رجب الدرامية هو مسلسل «مشوار الونش» المكون من 45 حلقة، وتأليف أحمد عبدالفتاح وإخراج إسماعيل فاروق وإنتاج شركة سينرجى وبطولة محمد رجب، محمود عبدالمغنى، ميرهان حسين، منة فضالى، دانا حلبى، محسن منصور، إيهاب فهمى، محمد أبوداود، ميمى جمال، حنان سليمان، علاء مرسى، عبير منير، ريهام نبيل، أحمد إمام، الطفلة ريم عبدالقادر وعدد آخر من الفنانين، ويقوم الفنان هيثم نبيل والفنان عمر كمال بغناء تتر العمل.