نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 5 أعمال.. أحمد فهيم يعيش حالة نشاط فني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يعيش الفنان أحمد فهيم حالة من النشاط الفني خلال الفترة الحالية ويرتبط بتصوير عدد من الأعمال الجديدة، ويعرض لكم دوت الخليج الفني في السطور التالية أحدث أعمال أحمد فهيم..

فيلم قصر الباشا

انتهى أحمد فهيم منذ فترة من تصوير فيلم قصر الباشا مع أحمد حاتم، ويلعب خلاله دور مدير قصر، والعمل يدور في إطار اجتماعي تشويقي، يشارك في بطولته مايان السيد، حسين فهمي، صدقي صخر، نانسي صلاح، نبيل عيسى، وحمزة العيلي، والفيلم من تأليف محمد ناير وإخراج محمد بكير، وإنتاج شركة AH Media Production للمنتجة آلاء لاشين.

مسلسل حكيم باشا

وبدأ فهيم تصوير مسلسل حكيم باشا مع مصطفى شعبان، والذي ينافس في موسم دراما رمضان المقبل 2025، وتدور الأحداث في إطار اجتماعي صعيدي تشويقي، ويلعب أحمد فهيم خلاله شخصية كبير إحدى العائلات الصعيدية، والمسلسل مكون من 30 حلقة، ومن بطولة مصطفى شعبان، دينا فؤاد، رياض الخولي، سهر الصايغ، منذر رياحنة، أحمد فهيم، محمد نجاتي، أحمد صيام، سلوى خطاب، سلوى عثمان، حازم إيهاب، وسارة نور، والعمل من تأليف محمد الشواف وإخراج أحمد خالد أمين.

فيلم وداعا حمدي

ويظهر أحمد فهيم ضيف شرف ضمن أحداث فيلم وداعا حمدي من بطولة شيرين رضا وآية سماحة، ومن المقرر عرضه قريبًا بالسينمات، وهو من نوعية الأعمال الاجتماعية الكوميدية، ومن تأليف السيد عبدالنبي وإخراج محمود زهران.

مسلسل سيد الناس

يشارك أحمد فهيم في مسلسل سيد الناس من بطولة عمرو سعد، والمقرر انطلاق تصويره خلال شهر نوفمبر المقبل، ويلعب ضمن الأحداث دور شقيق عمرو سعد، ويدور العمل في إطار اجتماعي شعبي، مكون من 30 حلقة، ويضم إلهام شاهين، أحمد رزق، منة فضالي، طارق النهري، وياسين السقا، وجاري التعاقد مع باقي أبطاله حاليًا، والمسلسل من تأليف الكاتب الصحفي خالد صلاح وإخراج محمد سامي.

فيلم المنبر

ويجتمع أحمد فهيم مع أحمد حاتم في فيلم المنبر، الذي انتهى تصويره منذ فترة طويلة، ومن المقرر أن يشهد عرضه الأول ضمن فعاليات مهرجان البحر الأحمر في ديسمبر المقبل، ويتناول العمل تاريخ الأزهر الشريف، ومن تأليف فداء الشندويلي وإخراج أحمد عبدالعال.

اخر اعمال احمد فهيم

وكان اخر اعمال احمد فهيم هو فيلم عصابة الماكس، يلعب شخصية علي وهو مجرم يدخل في صراعات مع فهمي الذي يقدم دور المكسيكي، والفيلم يدور في إطار أكشن كوميدي، من بطولة أحمد فهمي، روبي، لبلبة، أوس أوس، أحمد فهيم، محمد لطفي، وحاتم صلاح، مع عدد من ضيوف الشرف منهم أحمد السقا، هشام ماجد، كريم فهمي، خالد الصاوي، وحمدي الميرغني، والعمل من تأليف رامي علي وأمجد الشرقاوي وإخراج حسام سليمان في أولى تجاربه الإخراجية، وايضا شارك في مسلسل فراولة مع نيللي كريم والذي دارت أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي، ومسلسل أعلى نسبة مشاهدة الذي جمعه بـ سلمى أبو ضيف.