نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بتوقيع فايز السعيد.. نجاح دويتو "هامة العز" للفنان حسين الجسمي وعيضة المنهالي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

حقق الدويتو الغنائي "هامة العز" للفنانين حسين الجسمي وعيضة المنهالي نجاحًا كبيرًا منذ طرحه، حيث لاقى استحسان الجمهور والنقاد على حد سواء. الأغنية، التي تحمل ألحان المبدع فايز السعيد، تتناول موضوع الفخر والاعتزاز بالهوية والثقافة العربية.

تتميز "هامة العز" بتوزيع موسيقي مميز وكلمات مؤثرة تعكس مشاعر الفخر والانتماء، وقد تم تصوير الأغنية على شكل فيديو كليب احترافي يظهر جمال الطبيعة والتراث العربي.

كما حققت الأغنية مشاهدات عالية على منصات التواصل الاجتماعي، مما يعكس مدى تفاعل الجمهور مع العمل الفني.

يواصل كل من حسين الجسمي وعيضة المنهالي إثبات مكانتهما في الساحة الفنية، ويبدو أن "هامة العز" ستكون واحدة من الأغاني التي ستظل راسخة في أذهان محبي الفن والموسيقى.

والأغنية رؤية الشيخة روضة بنت مكتوم بن راشد، ومن كلمات: أحمد المري، وألحان: فايز السعيد.

اخر أعمال حسين الجسمي



والجدير بالذكر أن آخر أعمال حسين الجسمي أغنية دلع دلع وهي من كلمات الدكتور مانع بن سعيد العتيبة وألحان حسام كامل.

وتقول كلمات أغنية دلع دلع:

دلع دلع.. يا شيخة الحسن كله

دلع دلع.. غني بصوتك مع الورق

غني وأنا اغني مع الشوق شله

هذا الحسن يلي سرق نومنا سرق

انتي القمر وانتي النجوم المطلة

وانتي الغنج والدل والزين والفرق

أشراق حسنك نوره بكل حله

و مبيسمك يسطي مثل سطوة البرق