أحمد جودة - القاهرة - تكريم الإعلامية "ريهام سعيد" من ملتقى نجم العرب

إنطلق اليوم السبت الموافق يوم 13 من شهر أكتوبر الجاري فعاليات ملتقى نجم العرب، والذي شهد تكريم نخبة كبيرة من نجوم الفن المصري والإعلاميين، ومن أبرز الفنانين اللذين تم تكريمهم من ملتقى نجم العرب الفنان أحمد زاهر، ليلى وملك ومنى أحمد زاهر، مي كساب، وعدد آخر من نجوم الفن.



ريهام سعيد أبرز المكرمين في ملتقى نجم العرب



وكانت الإعلامية الكبيرة ريهام سعيد من أبرز الإعلاميات المكرمات في ملتقى نجم العرب عن برنامجها الذي تقدم فيه أبرز القضايا المجتمعية وتسلط الضوء من خلاله على العديد من الظواهر التي تمس المجتمع والشارع المصري.

الإعلامية ريهام سعيد



ريهام سعيد تشارك جمهورها ڤيديو تكريمها من ملتقى نجم العرب

وحرصت الإعلامية ريهام سعيد على مشاركة جمهورها بڤيديو أثناء إستلامها جائزة ملتقى نجم العرب، وجاء ذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير إنستجرام، وظهرت خلال الڤيديو وهى تصعد على المسرح لإستلام جائزتها.

موعد برنامج الإعلامية ريهام سعيد "هى وصبايا"



ومن الجدير بالذكر أن برنامج "هى وصبايا" يأتي في يوم السبت والأحد والإثنين من كل إسبوع في تمام الساعة التاسعة مساءًا عبر قناة هى.

الإعلامية الكبيرة ريهام عبد سعيد