نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بفيلم و3 مسلسلات.. كريم محمود عبد العزيز في انتعاشة فنية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يعيش الفنان كريم محمود عبد العزيز حالة من النشاط الفني خلال الفترة الحالية، حيث يرتبط بأكثر من عمل سينمائي ودرامي، منها ما بين التحضير والتصوير وانتظار العرض قريبًا.

فيلم يجمع كريم محمود عبد العزيز بـ دينا الشربيني

ويستأنف كريم محمود عبد العزيز حاليًا تصوير مشاهد أحدث أعماله السينمائية الهنا اللي أنا فيه، الذي يدور في إطار اجتماعي كوميدي، ويحمل مفاجآت عديدة، ومن بطولة كريم محمود عبد العزيز، دينا الشربيني، ياسمين رئيس، حاتم صلاح، ومريم محمود الجندي، والعمل من تأليف أيمن بهجت قمر، إخراج خالد مرعي، وإنتاج زيد كردي وأحمد بدوي وجابي خوري.

مشاركة كريم محمود عبد العزيز في البيت بيتي 3

تعاقد كريم محمود عبد العزيز على تقديم مسلسل البيت بيتى 3، حيث أعلن طاقم العمل خلال الفترة الماضية عن بدء التحضيرات لتصوير المسلسل، وعرضه خلال شهر مايو المقبل، وجاري التعاقد مع باقي أبطال العمل خلال الفترة الحالية، والعمل من تأليف كريم سامي وأحمد عبد الوهاب، إنتاج أمير شوقي، وإخراج خالد مرعي.

وتم عرض البيت بيتي 2 خلال الفترة الماضية وحقق نجاحًا كبيرًا وقتها، وهو ينتمي لنوعية الأعمال القصيرة، والعمل مكون 10 حلقات، ومن بطولة كريم محمود عبد العزيز، مصطفى خاطر، ميرنا جميل، سليمان عيد، سامي مغاوري، أحمد بدير، محمد عبد العظيم، مي القاضي، وكريم مغاوري، والعمل من تأليف كريم سامي وأحمد عبدالوهاب، إنتاج أمير شوقي، وإخراج خالد مرعي

مسلسل جديد لـ كريم محمود عبد العزيز

وتعاقد كريم محمود عبد العزيز خلال الفترة الماضية على بطولة مسلسل يحمل اسم مملكة الحرير، ويتناول المسلسل صراع الأشقاء، ويدور في إطار كوميدي فانتازي، والعمل مكون من 10 حلقات، بطولة كريم محمود عبد العزيز، أسماء أبو اليزيد، أحمد غزي، محمود البزاوي، سلوى عثمان، ومحمود غريب، ومن إخراج بيتر ميمي.