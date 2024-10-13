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إلهام شاهين عن تكريمها بملتقى نجم العرب: "تشريف كبير لي ولمسيرتي"

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أحمد جودة - القاهرة - إلهام شاهين عن تكريمها بملتقى نجم العرب: "تشريف كبير لي ولمسيرتي"

إلهام شاهين
إلهام شاهين

تم تكريم الفنانة إلهام شاهين أمس السبت الموافق يوم 13 من شهر أكتوبر الجاري ضمن فعاليات ملتقى نجم العرب، والذي شهد حضور وتكريم عدد كبير من نجوم الدراما المصرية.


تكريم إلهام شاهين بلقب نجمة العرب


وحرص القائمين على ملتقى نجم العرب على تكريم الفنانة الكبيرة إلهام شاهين عن مجمل أعمالها الفنية التي قدمتها في الدراما المصرية وجاء ذلك التكريم للفنانة إلهام شاهين بلقب "نجمة العرب".

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إلهام شاهين من تكريمها من ملتقى نجم العرب
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إلهام شاهين تعبر عن سعادتها بتكريمها من ملتقى نجم العرب


وعبرت الفنانة إلهام شاهين عن سعادتها البالغة بتكريمها بلقب نجمة العرب من ملتقى نجم العرب، وجاء ذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير إنستجرام،
حيث قامت بنشر صورها من التكريم أثناء إستلامها الجائزة، وكتبت من خلال خاصية الكابشن بإنستجرام:
تكريمي عن مجمل أعمالي بلقب نجمة العرب.. تشريف كبير لي ولمسيرتي الفنية الطويلة..شكرا ملتقى نجم العرب".

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منشور الفنانة إلهام شاهين عبر حسابها الرسمي على موقع إنستجرام 

تكريم الفنانة إلهام شاهين من مهرجان أيام القاهرة الدولي للمونودراما 

وفي سياق متصل تم تكريم الفنانة إلهام شاهين ضمن فعاليات مهرجان أيام القاهره الدولي للمونودراما والذي إنطلقت فعاليته في بداية شهر أكتوبر الجاري لهذا العام الحالي 2024، وشهد حفل الإفتتاح تكريم عدد كبير من النجوم المصريين ومن خارج مصر أيضًا. 

أحمد صلاح

أحمد صلاح

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