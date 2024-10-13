نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمد هنيدي يشارك في ماراثون رمضان 2025 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يشارك الفنان محمد هنيدي في ماراثون رمضان 2025، بمسلسل جديد بعنوان «عم قنديل»، بعد غياب دام 6 سنوات عن الدراما، ومن المقرر أن يتم عرض العمل على قنوات المتحدة للخدمات الإعلامية.

محمد هنيدي في ماراثون رمضان 2025

وجاري الآن التعاقد مع أبطال المسلسل، وسيتم الإعلان عن تفاصيله خلال الأيام القليلة المقبلة، العمل بعنوان “عم قنديل”.

آخر أعمال محمد هنيدي

كان آخر أعمال محمد هنيدي الدراميه هو مسلسل «أرض النفاق» بالتعاون مع النجمة الراحلة دلال عبد العزيز، درات أحدث العمل حول موظف في الحي اسمه (مسعود)، دخله ضئيل وحياته بائسة، ودومًا ما يواجه خلافات مع زوجته (جميلة) وحماته، اللتين لم تعودا قادرتين على العيش معه، ويمتلك والده محلًا لبيع الكُسكُسّي، وفي يوم تستدرجه الحياة ليتعرف على دكتور (ماضي)، الذي يقدم له أخلاق للبيع على هيئة حبوب، فيبدأ في تناول الحبوب تباعًا، ليكتشف معها حياة جديدة، بشخصيات جديدة، وأخلاق مستعارة للبيع.

بينما آخر أعماله في السينما هو فيلم مرعي البريمو الذي تم عرضه ضمن أفلام صيف 2023، ويشاركه في البطولة، غادة عادل، لطفي لبيب، محمد محمود، مصطفى أبو سريع، محمد محمود، أحمد بدير، والفيلم من تأليف إيهاب بليبل، وإخراج سعيد حامد، وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي، حول تاجر بطيخ، وهي الشخصية التي يجسدها الفنان محمد هنيدي، الذي يواجه العديد المواقف الكوميدية المثيرة من خلال عمله.

وأيضا آخر أعماله الإذاعية هو مسلسل إذاعي يحمل اسم أبويا شقيقي، وهو عمل كوميدي من المقرر عرضه على إذاعة راديو النيل خلال الشهر الكريم، وطرحت إذاعة راديو النيل البوستر الدعائي ويظهر فيه هنيدي والفنانة شيري عادل.

كما أن آخر أعماله على خشبة المسرح هي مسرحية ميوزيكال سكوول مجموعة من الفنانين منهم: محمد هنيدي، محمد ثروت، نيرمين الفقي، نانسي صلاح، أحمد سلطان، محمود حافظ، والعمل من تأليف خليفة سمير، وإخراج خالد جلال، ودارت احداثه حول الأستاذ رمضان مبروك أبو العلمين حمودة، الذي يعود بعد سنوات من الغياب إلى إدارة المدرسة، وهناك يواجه عدة مواقف كوميدية مع المدرسين والطلاب وأولياء أمورهم.