نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تامر عاشور: نفسي أقدم دويتو غنائي مع إليسا وأتمنى من قلبي لشيرين إنها تركز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحدث تامر عاشور عن تعاونه مع إليسا، كما كشف رأيه حول عودة شيرين عبدالوهاب مجددًا إلى الساحة الفنية، وذلك خلال تصريحات تلفزيونية على هامش حفله الأخير في الإمارات.

تامر عاشور يتحدث عن إليسا

وقال تامر: إليسا شهادتي في حقها مجروحة، وهي فنانة ونجمة كبيرة وملكة الإحساس، ونتعاون سويًا منذ سنوات طويلة، حيث قدمت لها أكثر من أغنية من ألحاني منها حكايتي معاك ومتفائلة وهيلف ويرجعلي ومؤخرًا أغنية أنا سكتين، وأتمنى أن نقدم دويتو غنائي سويًا، كما أنني وعدتها بتقديم ألحان جديدة لها قريبًا.

تامر عاشور يكشف عن رأية حول عودة شيرين للفن

وتابع عاشور: أتمنى من قلبي إنها دائمًا تركز في الشغل وتفكر في جمهورها، خاصة أنها رأت أغانيها التي طُرحت خلال الفترة الماضية بشكل غير رسمي، ولكنها حققت نجاحًا ملحوظًا، وشيرين تدرك هذا الأمر، وهي مستمرة في نشاطها وكويسة وزي الفل ونحن على تواصل سويًا.

أحدث حفلات تامر عاشور

ومن ناحية أخرى، يستعد عاشور لإحياء أكثر من حفل جديد خلال الفترة المقبلة سواء في مصر أو خارجها، ومنها حفله المُقرر يوم 18 أكتوبر بدار الأوبرا المصرية، ضمن فعاليات مهرجان الموسيقى العربية، في دورته الـ 32 والتي تُقام حاليًا.

آخر أعمال تامر عاشور

وكان آخر أعمال تامر عاشور، هي أغنية "وداع وداع" والأغنية من كلمات محمد جشم باشا، وألحان مصطفى إبراهيم، وتوزيع عمرو الخضرى، وميكس ماستر صقر، جيتار مصطفى نصر، حيث حققت الأغنية 2 مليون مشاهدة حتى الآن عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب"، وايضا أغنية "هيجيلي موجوع" والتي تصدرت تريند منذ طرحها على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، والأغنية من ألحان عمرو الشاذلي، وتوزيع عمرو الخضري، وماستر صقر، وجيتار مصطفى نصر.