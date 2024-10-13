نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شيماء سيف تتصدر التريند بسبب "دب دب" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدر اسم الفنانة شيماء سيف التريند، بعدما خطفت الأنظار في آخر ظهور لها عبر السوشيال ميديا، حيث بدت بإطلالة رشيقة بعد خسارة وزنها بشكل واضح، ونشرت مقطع فيديو عبر حسابها على موقع «إنستجرام» تستعرض من خلاله رشاقتها وهي ترقص بشكل عفوي على أنغام أغنية دب دب للفنان أحمد سعد.

شيماء سيف تكشف عن خضوعها لـ عملية تكميم المعدة

سبق، كشفت الفنانة شيماء سيف عن خضوعها لـ عملية تكميم المعدة، بعدما أثر زيادة الوزن على صحتها وبالأخص ساقها والتي كانت ستجري عملية جراحية لتغيير مفصل الركبة، وذلك خلال لقائها في برنامج "كلام الناس"، مع الإعلامية ياسمين عز المذاع عبر شاشة قناة MBC مصر، وقالت: “عملت تكميم معدة، وأنا صاحبة مقولة ليه أعمل رجيم وأنا قدامي شوكولاتة، وأنا كنت بقول إلا صحتي والسنة اللي فاتت رجلي دون سابق إنذار وركبتي مش قادرة أتنيها، ولما بطلع السلم بصرخ وبحس بوجع فظيع، وكلمت دكتور وقالي لازم تعملي أشعة وقالي لازم نعمل تغيير مفصل حالًا، وهنا حسيت أني واحدة تانية”.

وتابعت شيماء: “أنا بكره المستشفيات وانهارت وجالي اكتئاب، والفنانة يسرا قالتلي أنتي فيكي حاجة، ووقفت التصوير وحكيت لها، وقالتلي نروح لدكتور تاني وفعلًا طمني وقالي مش محتاجة عملية ولكن إنتي شيلتي ركبتك حمل واحدة مشيت 80 سنة، وخدت القرار بتاع التكميم شكة دبوس، ومي كساب كانت بتزن عليان علشان أعملها وصلت لمرحلة لما بشوف حد بياكل بقيت قرفانة منه، نزلت 50 كيلو، وراضية جدًا عن شكلي دلوقتي وعايزة أوقف كده، ومبسوطة أني بقيت أركع وأنا بصلي، الأول كنت بصلي على كرسي زي الناس الكبيرة، وربنا يديم علينا الصحة.. بتفرج على نفسي في الفيديوهات القديمة بتخض، أنا مكنتش بشوف نفسي كده كنت بشوف نفسي قمر، دلوقتي بشوف نفسي فيها مدينة رأس سدر”.

آخر أعمال شيماء سيف

وكان آخر أعمال شيماء سيف هو مسلسل فراولة الذي شارك فيه عدد كبير من نجوم الفن، أبرزهم نيللي كريم، شيماء سيف، صدقي صخر، أحمد فهيم، علا رشدي، جيلان علاء، تونى ماهر، حجاج عبد العظيم، دنيا سامى، والعمل من تأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج محمد علي، وإنتاج شركة sky limit للمنتج أحمد دسوقي، دارات احداثه حول فتاة تدعى فراولة، وهي من أسرة فقيرة حيث يعمل والدها حارس عقار بالزمالك، وكنها تسعى إلى تغيير وضعها الاجتماعي، وتعمل فراولة شركة عالمية متخصصة في بيع إكسسوارات لجلب الطاقة الإيجابية، المال، السعادة.

وأيضا شاركت في مسرحية «ملك والشاطر» التي عرضت على خشبة مسرح «بكر الشدي» ضمن فعاليات موسم الرياض الحالي بالمملكة العربية السعودية، ودارت حول شخصية الشاطر حسن التي يقدمها أحمد عز، الذي يعيش قصة حب ويريد الزواج من فتاة، وتطلب منه الملكة ست الكل مهرا عبارة عن مادة معينة تشفيها من اللعنة التي تعاني منها مقابل زواجه من شقيقتها، ويواجه العديد من الصعاب طوال رحلته، تضم بطولة الفنان أحمد عز، عدد من نجوم الفن، يأتي في مقدمتهم: يسرا، وسيد رجب، وشيماء سيف، ومصطفى غريب، وعدد آخر من الفنانين، والمسرحية من تأليف وإخراج محمد المحمدي.