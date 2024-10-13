نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر روبي تتصدر التريند باحتفالية عيد ميلادها.. وتوجه رسالة للجمهور في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدرت النجمة روبي خلال الساعات الماضية تريند موقع التواصل الاجتماعي العالمي تيك توك بعد ساعات من حفلها بفاميلي بارك ضمن احتفالات الجامعة الصينية.

شكر روبي لجمهورها

ووجهت روبي شكرها للجمهور الذي احتفل بعيد ميلادها خلال الحفل في مفاجأة لها، وكتبت روبي عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك، "الحفله دي مختلفه جدا بالنسبالي عايزة أشكر أكتر من ٢٠ ألف حضروا الحفلة.. بجد انا بحبكم اوووي وفرحتوني أو ي بكل حاجة في اليوم.. شكرا ليكم كلكم".

مفاجأة للجمهور لروبي

وفاجأ الجمهور روبي بالاحتفال بعيد ميلادها على خشبة المسرح؛ لتعبر عن شكرها للجمهور على هذا الاحتفال، مضيفة وهي تمازح الجمهور، "أنا عندي 27 سنة"، والتقطت عدد من الصور حول التورتة التي أحضرها الجمهور والمكونة من 3 طوابق وعليها صور روبي.

وقدمت روبي خلال الحفل مجموعة كبيرة من أهم أغنياتها القديمة والجديدة التي رقص معها الجمهور حتى صباح اليوم ووجهت روبي شكرها للجمهور للتفاعل معها على مدار الحفل كما قامت بالرد على عدد من جمهورها بعد ندائهم عليها بكلمات إعجاب أو طلب أغنيات خلال الحفل.

أعمال روبي المقبلة



وتستعد النجمة روبي خلال الفترة القادمة لطرح عدد من أعمالها الغنائية الجديدة بالإضافة لتواجدها بين جمهورها في عدد من الحفلات الغنائية.