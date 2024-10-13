نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أكرم حسني يتعاقد على «الكابتن» رمضان 2025 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يشارك الفنان أكرم حسني في الموسم الرمضاني القادم 2025، بمسلسل جديد بعنوان "الكابتن"، ويواصل حاليا استكمال جلسات عمل مكثفة مع المخرج معتز التوني للوقوف على التفاصيل المبدئية لمسلسل.

تفاصيل مسلسل الكابتن

وجاري ترشيح الأبطال المشاركين في العمل للشركة المنتجة لإنهاء تعاقداتهم في أسرع وقت ممكن لتحديد الموعد النهائي للتصوير، حيث تم تحديد موعد مبدئي للتصوير مطلع ديسمبر المقبل.

أحدث أعمال أكرم حسني

ومن ناحية أخرى، شارك أكرم حسني في مسلسل "ديبو" الذي يدور احداثه في إطار تشويقي كوميدي حول شاب مستهتر يدعى "ديبو" يضطر للعمل في أحد الفنادق من خلال مكتب توظيف لسداد ديونه ليكتشف فيما بعد أنه خاص بالحيوانات لتنقلب الأحداث رأسا على عقب، المقرر طرحه عبر منصة "يانجو بلاي"، يشارك في بطولته بجانب محمد أنور، العديد من النجوم وضيوف الشرف أبرزهم هالة فاخر، محمد محمود، إيمان السيد، سارة الشامي، أمجد الحجار، رشدي الشامي، أحمد عبد الحميد، محمد عبد العظيم، الطفلة ريما مصطفى.

آخر أعمال أكرم حسني

وكان آخر أعمال الفنان أكرم حسني، هو مسلسل «بابا جه» والذي تم عرضه ضمن موسم مسلسلات رمضان 2024، ودارت أحداث المسلسل في إطار اجتماعي كوميدي، قدم خلاله شخصية هشام والذي يجد نفسه في مفترق طرق، حيث يدخل في أزمات عديدة بعد الاستغناء عنه من وظيفته بأحد الفنادق، بسبب جائحة كورونا، وعليه إيجاد عمل ورعاية أسرته في ظل ظروف صعبة ويضطر للعمل كأب للإيجار، وشارك في بطولته: أكرم حسني، نسرين أمين، سماء إبراهيم، أوتاكا، محمود البزاوي، وفريال يوسف، مع عدد من ضيوف الشرف منهم أحمد أمين وكريم فهمي وبسنت شوقي، والعمل من تأليف وائل حمدي ومحمد إسماعيل أمين وإخراج خالد مرعي.

وأيضا شارك في مسرحية «تطبق الشروط والأحكام» الذي دارت أحداثه في إطار كوميدي، حول طباخ شاب يحب ابنة مدير المطعم الذي يعمل فيه، وعندما يتقدم لها يشترط عليه والدها شرطا غريبا أن يدخل دار مسنين مخصصا للمجرمين المعتزلين، مسرحية حتى لا يطير الدكان والتي شهدت إقبالًا جماهيريًا ضخمًا، وشاركه في بطولتها الفنانة درة، مصطفى غريب، إسماعيل فرغلي، بيومي فؤاد، ضيف شرف ضمن أحداث مسلسل الكبير أوي 8 من بطولة أحمد مكي، والذي عرض في الموسم الرمضاني 2024.