نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إنجي علاء تعبر عن سعادتها بالمشاركة في مسلسل "القصة الكاملة" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أعربت المؤلفة والسيناريست إنجي علاء عن سعادتها الكبيرة بالمشاركة في مسلسل "القصة الكاملة"، وذلك من خلال منشور لها عبر حسابها الشخصي على موقع إنستجرام.

ووصفت إنجي العمل بأنه إنتاج ضخم، حيث كتبت: "سعيدة جدًا إنني من مؤلفي العمل مع زملائي المؤلفين الكرام، وسعيدة أيضًا بالتعاون مع المنتج والمخرج مجدي الهواري. بإذن الله سيكون عملًا ضخمًا يليق بالجمهور".

حكايات واقعية تستند إلى جرائم حقيقية

وفي سياق الحديث عن المسلسل، أوضحت إنجي علاء أن "القصة الكاملة" يستند إلى قصص جرائم واقعية أثارت الرأي العام في العالم العربي.

المسلسل مكوّن من حلقات درامية مستوحاة من هذه الجرائم، وهو من تأليف سامح سند بالتعاون مع عدد من المؤلفين، ومن المنتظر أن يحظى العمل باهتمام كبير نظرًا لقصصه المثيرة والمستوحاة من الواقع.

المؤتمر الصحفي يكشف تفاصيل الموسم الأول

مسلسل "القصة الكاملة" لاقى اهتمامًا واسعًا بعد الإعلان عن بدء إنتاجه، حيث تم الكشف تفاصيل الموسم الأول خلال مؤتمر صحفي حضره نجوم العمل وصانع المحتوى سامح سند. وقد أثار المسلسل حماس الجمهور بفضل تعاونه مع المخرج مجدي الهواري، الذي تعهد بتقديم عمل فني ضخم يليق بتطلعات المشاهدين.

إنجي علاء تنتقد منع عرض فيلم "الملحد"

في إطار آخر، أعربت إنجي علاء عن رأيها بخصوص منع عرض فيلم "الملحد". وكتبت عبر حسابها على فيسبوك: "لا للمنع طبعًا، كل عمل فني له رؤيته الخاصة، ويجب أن ننتظر حتى نرى العمل ثم نحكم عليه. الرد الحقيقي يكون بالفكر وليس بالمنع". وأضافت: "طول ما إحنا مش عارفين لا نتناقش ولا نواجه هنفضل عايشين في الظلمة، محدش يحجر على رأي حد ولا على رؤية صناع أي عمل فني".

دعم للحوار والنقاش الثقافي

إنجي علاء أكدت في تعليقها على أهمية النقاش والحوار في مواجهة الأفكار المثيرة للجدل بدلًا من اللجوء إلى المنع، مشددة على أن المجتمع يحتاج إلى مواجهة الرؤى المختلفة بعقلانية وحوار بنّاء لتطوير الفكر الفني والثقافي.

إنجي علاء وأحدث أعمالها الفنية

من الجدير بالذكر أن آخر أعمال إنجي علاء كان مسلسل "كوفيد 25"، الذي تم عرضه في موسم رمضان 2021.

تدور أحداث المسلسل في إطار خيال علمي حيث ينتشر فيروس خطير يدفع المصابين لمهاجمة البشر وقتلهم، وتدور الأحداث في عام 2025. يقوم الطبيب "ياسين المصري"، الذي يجسد دوره الفنان يوسف الشريف، بمحاولة كشف المؤامرة التي تقف وراء انتشار المرض.

مشاركة كبيرة من النجوم

المسلسل شهد مشاركة عدد كبير من النجوم، منهم: يوسف الشريف، أحمد صلاح حسني، أيتن عامر، ميرنا نور الدين، إسلام جمال، وإيناس كامل. المسلسل من تأليف إنجي علاء، وإخراج أحمد خالد جلال، وقد حقق نجاحًا كبيرًا لدى الجمهور.