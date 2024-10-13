نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المؤامرة ضد دياب تنكشف في الحلقة العاشرة من مسلسل "ديبو" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

شهدت أحداث الحلقة العاشرة من مسلسل الرعب الكوميدي "ديبو"، الذي يعرض عبر منصة "بانغو بلاي"، سلسلة من المفاجآت التي كشفت حقيقة المؤامرة التي تم تدبيرها ضد "دياب" الذي يجسده الفنان محمد أنور.

تبين خلال الحلقة أن "رودي الصحفية" التي تجسدها الفنانة سارة الشامي، ما زالت على قيد الحياة، وأنها في الحقيقة ابنة "عبد المعبود" الذي يجسده الفنان رشدي الشامي.

واتضح أن الفنان ماجد المصري الذي يشارك في العمل كضيف شرف، هو صاحب فندق الحيوانات الأليفة، وأن "عبد المعبود" يعمل لديه وتسبب في وفاته نتيجة المخدرات التي كان يحضرها له أثناء تواجده ليلا في الفندق.

وفاة مالك الفندق دفعت "عبد المعبود" بالتعاون مع المحامي الفاسد "عبد القادر القط" الذي يجسده الفنان محمد عبد العظيم، إلى عمل خطة لإحضار مدير جديد، حتى يتسنى لهما بيع الفندق لشخص آخر.

يشار إلى أن الفنانين محسن منصور وشادي ألفونس، كانا قد ظهرا خلال الحلقتين التاسعة والعاشرة كضيفين شرف، ومن المقرر أن يتم عرض الحلقتين الأخرتين يوم الجمعة المقبل، إذ يتكون العمل من 12 حلقة.

فريق عمل ديبو

مسلسل "ديبو"، الذي تنتجه شركة "S Productions" للمنتجة سالي والي، مكون من 12 حلقة يشارك في بطولتها بجانب محمد أنور، العديد من النجوم وضيوف الشرف أبرزهم زينة، مصطفى غريب، هالة فاخر، محمد محمود، إيمان السيد، سارة الشامي، أمجد الحجار، رشدي الشامي، أحمد عبد الحميد، محمد عبد العظيم، الطفلة ريما مصطفى.

العمل من إخراج أحمد عبد الوهاب، وتأليف إيهاب بليبل، وتدور أحداث المسلسل في إطار تشويقي كوميدي حول شاب مستهتر يدعى "ديبو" يضطر للعمل في أحد الفنادق من خلال مكتب توظيف لسداد ديونه ليكتشف فيما بعد أنه خاص بالحيوانات لتنقلب الأحداث رأسا على عقب.